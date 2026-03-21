El vestuario del Villarreal clama el "Moleiro, selección" y él las manda callar en plena entrevista

Miguel Casado 21 MAR 2026 - 00:16h.

Los castellonenses pasaron por encima de la Real Sociedad en la jornada 29

El vacile de Ortiz Arias a Marcelino con 'amenaza' de tarjeta en el Villarreal - Real Sociedad

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El Villarreal pasó completamente por encima de la Real Sociedad en el encuentro que habría la 29ª jornada de LALIGA. Los de Marcelino García Toral no dieron opción al conjunto txuri urdin, pues en los primeros 25 minutos ya estaban tres goles por encima en el marcador.

Los tantos de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pepé encarrilaron la victoria del submarino, en un partido que solo maquilló el tanto de Luka Sucic tras el descanso.

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Alberto Moleiro fue uno de los jugadores más destacados del encuentro y habló en Movistar + al término de los 90'. El canario, humilde, como siempre, atribuyó al equipo el mérito de su gran actuación y su buen estado de forma.

Los cánticos del vestuario a Alberto Moleiro

Pero lo cierto es que sus compañeros le devolvieron el protagonismo al corear durante un buen rato el "Moleiro, selección" en el vestuario groguet. Unos cánticos que él intentaba callar con tímidos gestos.

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"Nada, nada, muchas gracias a ellos", comentaba el atacante con una pizca de vergüenza delante de la cámara. "Contento por la victoria y los compañeros también me quieren mucho. Yo intento jugar para ayudar al equipo y si viene será un premio", expresaba acerca de una futura llamada de Luis de la Fuente para representar al combinado nacional.

El '20' del equipo de Marcelino completó 74 minutos ante la Real Sociedad, con un 83% de acierto en pases, 39 toques de balón y tan solo tres fallos, un tiro a puerta y dos recuperaciones. Nada mal.

"Hemos tenido muchas para ampliar un poco el marcador. No ha podido ser, pero hemos estado también muy bien en defensa y nos hemos llevado el partido", analizaba el jugador ante el micrófono de Movistar +. "Vamos terceros y lucharemos por estar ahí arriba", completaba en su intervención.

El Villarreal jugará en la próxima jornada frente al Girona en Montilivi, pero no será hasta el próximo 6 de abril, ya que este mismo lunes arranca el parón de selecciones del mes de marzo, en el que España se enfrentará a Serbia, precisamente en el Estadio de la Cerámica, y a Egipto, en el RCDE Stadium.