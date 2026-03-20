Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 22:56h.

Victoria que mantiene el sueño europea en la Cerámica

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El Villarreal encontró el camino hacia la victoria ante la Real Sociedad (3-1) en su versión más reconocible: velocidad, pegada y colmillo en cada transición. En apenas unos minutos desarmó a la Real Sociedad y dejó la sensación de partido resuelto demasiado pronto. Una victoria que sigue sabiendo a Europa.

Las notas de los jugadores del Villarreal ante la Real Sociedad

Luiz Junior (5.5): Partido de contrastes. En la primera mitad estuvo seguro y bien colocado, destacando un gran mano a mano ante Oyarzabal que evitó el 3-1. Sin embargo, en el gol de Sucic quedó señalado con una salida en falso, que generó el caos en el área. Alternó buenas intervenciones con una decisión muy costosa.

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Alfonso Pedraza (6): Muy activo en banda. Participó en ataque con profundidad y puso centros peligrosos, además de aparecer en la jugada del primer gol. En defensa cumplió, aunque dejó algún despeje dudoso. Partido completo, sin grandes errores pero tampoco dominante.

Renato Veiga (4.5): Correcto en algunas acciones defensivas (tapando disparos), pero su partido queda marcado por el gol encajado: mal despeje tras la salida fallida de Luiz Junior, dejando el balón muerto para Sucic. En la segunda mitad sufrió más de lo esperado. Error clave que empaña su actuación.

Pau Navarro (6.5): Uno de los más fiables atrás. Muy atento en cortes decisivos (especialmente uno a Barrene), bien colocado y con buena lectura defensiva. Incluso en momentos de presión de la Real, fue de los pocos que mantuvo la calma. Partido serio y de crecimiento.

Santi Mouriño (6): Cumplidor en defensa y peligroso en acciones a balón parado. Tuvo un remate ajustado que obligó a intervenir a Remiro. Sin errores graves, aunque sin la contundencia de Pau Navarro. Correcto, pero discreto.

Alberto Moleiro (7): Clave en las transiciones. Su conducción en el segundo gol fue determinante, rompiendo líneas y generando superioridad. Muy activo en la presión alta y en la creación de peligro. Le faltó el gol en su mano a mano, pero fue uno de los jugadores más influyentes. Talento y desequilibrio constante.

Santi Comesaña (7.5): Partido muy inteligente. Su toque de espuela en el primer gol demuestra visión y calidad. Trabajó bien sin balón y ayudó a sostener el centro del campo. No brilló en exceso, pero fue fundamental en el engranaje colectivo.

Pape Gueye (5.5): Mucho despliegue físico, pero irregular. Participó en llegadas (un disparo claro desde el punto de penalti) y ayudó en la presión, pero le faltó precisión en momentos clave, como un tiro lejano muy desviado. Aportó energía, pero le faltó claridad.

Gerard Moreno (7.5): Líder absoluto del ataque. Marcó el primer gol y generó constantes problemas a la defensa rival. Movilidad, inteligencia y calidad en cada acción. Incluso cuando no marcó, interpretó perfectamente los espacios y conectó el juego ofensivo. Muy completo.

Mikautadze (7.5): Un auténtico dolor de cabeza para la Real. Participó en la jugada del segundo gol desde el inicio y lo remató con oportunismo. Se movió con inteligencia, atacó los espacios y generó ocasiones constantemente. Delantero total en este partido.

Nicolas Pépé (8): El mejor del partido. Marcó el tercero, estrelló un balón al palo y fue un martillo constante en las contras. Su velocidad y desborde destrozaron a la defensa rival. Además, generó varias ocasiones claras, incluyendo un disparo que obligó a un paradón de Remiro. Imparable y decisivo.

Los suplentes de Marcelino

Buchanan (6): Entró con energía y piernas frescas. Ayudó a mantener la amenaza al espacio y a estirar al equipo en los minutos finales. Sin acciones decisivas, pero cumplió su función táctica.

Alfon (6): Aportó trabajo y movilidad tras la salida de Gerard. No tuvo ocasiones claras, pero ayudó a sostener la presión alta y a cerrar el partido en fase defensiva. Discreto pero útil.

Thomas Partey (n.c)

Dani Parejo (n.c)

Oluwaseyi (n.c)