Miguel Casado 20 MAR 2026 - 22:44h.

El '5' se echó la mano a los isquiotibiales en una carrera

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La visita de la Real Sociedad al Estadio de la Cerámica no está dejando muchas notas positivas para los de Donosti. Y es que si en la primera parte el encuentro quedaba prácticamente encarrilado con el contundente 3-0 que figuraba en el marcador al descanso, la segunda -pese al gol de Luka Sucic-, arrancaba con peores noticias.

Los tres puntos, al descanso, estaban muy lejos del alcance. Por lo que lo mejor que podía pasar era no perder ningún jugador por lesión. Pero a los cinco minutos de la reanudación, Igor Zubeldia tuvo que ser sustituido.

La lesión de Igor Zubeldia en el Villarreal - Real Sociedad

El central txuri urdin sintió un latigazo en la parte anterior de su pierna izquierda, en una carrera hacia la portería de Álex Remiro en plena contra del Villarreal. El '5' se iba al suelo y poco después tenía que ser relevado por Caleta-Car.

Zubeldia se echaba la mano a sus isquiotibiales. Un gesto que preocupaba. Pero la cosa pintaba aún peor al ver su cara. Y es que en su rostro se podía percibir la frustración que sentía.

En menos de un mes, el próximo 18 de abril, la Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja, en la final de la Copa del Rey.

Y una rotura muscular en los isquiotibiales complica mucho la presencial del zaguero, que, ya en el banquillo, dejó una imagen preocupante para los aficionados, con una cara muy seria y de lamento.

Take Kubo está inmerso en un proceso de recuperación de una lesión similar a la que parece que sufre Zubeldia y su vuelta se atisba próxima. Yangel Herrera también podría volver después del parón de selecciones de este mes de marzo, mientras que Álvaro Odriozola, con su rotura de ligamento cruzado anterior, está descartado para unos cuantos meses.