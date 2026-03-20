Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Villarreal CF

Alineaciones confirmadas de Villarreal y Real Sociedad en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS

Marcelino García Toral en el Coliseum
Marcelino García Toral, en el Coliseum. Europa Press
Compartir

La noche cae en La Cerámica y no es una más. Es de esas que pesan en la clasificación, de las que huelen a Europa antes incluso de que ruede el balón. Dos equipos en racha, dos estilos que se cruzan… y un objetivo común: no fallar ahora. El Villarreal CF, cuarto y mirando de reojo a la Champions, recibe a una Real Sociedad que llega lanzada tras su última exhibición. Todo listo, y ya hay decisiones tomadas.

Alineación confirmada del Villarreal

Marcelino apuesta por un once competitivo para mantener al equipo en la zona alta tras el empate agónico ante el Alavés. Con bajas importantes atrás, el técnico mantiene su estructura ofensiva.

PUEDE INTERESARTE

XI del Villarreal:

  • Portero: Luiz Junior
  • Defensas: Pedraza, Renato Veiga, Pau Navarro, Mouriño
  • Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye
  • Delanteros: Gerard Moreno, Mikautadze, Pépé

El protagonismo ofensivo vuelve a recaer en Gerard Moreno y en la velocidad de Nicholas Pépé, el héroe del último partido con su gol en el minuto 98.

PUEDE INTERESARTE

Alineación confirmada de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo mantiene el bloque que viene de ganar con autoridad y apuesta por su tridente ofensivo más en forma, con Guedes como gran referencia.

XI de la Real Sociedad:

  • Portero: Remiro
  • Defensas: Sergio Gómez, Jon Martin, Zubeldia, Aramburu
  • Centrocampistas: Brais Méndez, Gorrotxategi, Carlos Soler
  • Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes

Todas las miradas apuntan a Gonçalo Guedes, en estado de gracia, y al liderazgo de Mikel Oyarzabal, siempre decisivo en noches grandes.

Temas