Alineaciones confirmadas de Villarreal y Real Sociedad en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS

Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 19:51h.

Villarreal y Real Sociedad abren la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Marcelino alarga el calvario de Ayoze Pérez y recuerda al Gonçalo Guedes del Valencia: "No sé qué grado"

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La noche cae en La Cerámica y no es una más. Es de esas que pesan en la clasificación, de las que huelen a Europa antes incluso de que ruede el balón. Dos equipos en racha, dos estilos que se cruzan… y un objetivo común: no fallar ahora. El Villarreal CF, cuarto y mirando de reojo a la Champions, recibe a una Real Sociedad que llega lanzada tras su última exhibición. Todo listo, y ya hay decisiones tomadas.

Alineación confirmada del Villarreal

Marcelino apuesta por un once competitivo para mantener al equipo en la zona alta tras el empate agónico ante el Alavés. Con bajas importantes atrás, el técnico mantiene su estructura ofensiva.

XI del Villarreal:

Portero: Luiz Junior

Luiz Junior Defensas: Pedraza, Renato Veiga, Pau Navarro, Mouriño

Pedraza, Renato Veiga, Pau Navarro, Mouriño Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye

Moleiro, Comesaña, Gueye Delanteros: Gerard Moreno, Mikautadze, Pépé

El protagonismo ofensivo vuelve a recaer en Gerard Moreno y en la velocidad de Nicholas Pépé, el héroe del último partido con su gol en el minuto 98.

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Alineación confirmada de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo mantiene el bloque que viene de ganar con autoridad y apuesta por su tridente ofensivo más en forma, con Guedes como gran referencia.

XI de la Real Sociedad:

Portero: Remiro

Remiro Defensas: Sergio Gómez, Jon Martin, Zubeldia, Aramburu

Sergio Gómez, Jon Martin, Zubeldia, Aramburu Centrocampistas: Brais Méndez, Gorrotxategi, Carlos Soler

Brais Méndez, Gorrotxategi, Carlos Soler Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes

Todas las miradas apuntan a Gonçalo Guedes, en estado de gracia, y al liderazgo de Mikel Oyarzabal, siempre decisivo en noches grandes.