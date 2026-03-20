Alineaciones confirmadas de Villarreal y Real Sociedad en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS
Villarreal y Real Sociedad abren la jornada 29 de LALIGA EA Sports
Marcelino alarga el calvario de Ayoze Pérez y recuerda al Gonçalo Guedes del Valencia: "No sé qué grado"
La noche cae en La Cerámica y no es una más. Es de esas que pesan en la clasificación, de las que huelen a Europa antes incluso de que ruede el balón. Dos equipos en racha, dos estilos que se cruzan… y un objetivo común: no fallar ahora. El Villarreal CF, cuarto y mirando de reojo a la Champions, recibe a una Real Sociedad que llega lanzada tras su última exhibición. Todo listo, y ya hay decisiones tomadas.
Alineación confirmada del Villarreal
Marcelino apuesta por un once competitivo para mantener al equipo en la zona alta tras el empate agónico ante el Alavés. Con bajas importantes atrás, el técnico mantiene su estructura ofensiva.
XI del Villarreal:
- Portero: Luiz Junior
- Defensas: Pedraza, Renato Veiga, Pau Navarro, Mouriño
- Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye
- Delanteros: Gerard Moreno, Mikautadze, Pépé
El protagonismo ofensivo vuelve a recaer en Gerard Moreno y en la velocidad de Nicholas Pépé, el héroe del último partido con su gol en el minuto 98.
Alineación confirmada de la Real Sociedad
Pellegrino Matarazzo mantiene el bloque que viene de ganar con autoridad y apuesta por su tridente ofensivo más en forma, con Guedes como gran referencia.
XI de la Real Sociedad:
- Portero: Remiro
- Defensas: Sergio Gómez, Jon Martin, Zubeldia, Aramburu
- Centrocampistas: Brais Méndez, Gorrotxategi, Carlos Soler
- Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes
Todas las miradas apuntan a Gonçalo Guedes, en estado de gracia, y al liderazgo de Mikel Oyarzabal, siempre decisivo en noches grandes.