Posibles alineaciones del Villarreal - Real Sociedad para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 06:02h.

Villarreal - Real Sociedad, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

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El Villarreal CF recibe a la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica en el partido que abrirá la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el viernes 20 de marzo a las 21.00 y enfrenta a dos conjuntos que vienen en una gran dinámica y que necesitan esta victoria para acercarse a sus objetivos. El Villarreal es 4º con 55 puntos, a dos del Atlético de Madrid y la Real Sociedad es 7º con 38 puntos, a 3 del Celta de Vigo que tiene el puesto que clasifica a Conference League. El submarino amarillo empató a 1 la jornada pasada frente al Deportivo Alavés con un gol de Nicholas Pépé en el último minuto del partido y la Real Sociedad ganó al Osasuna por 3 goles a 1 con Gonçalo Guedes como protagonista. El portugués ha recuperado su mejor nivel y marcó dos goles en la victoria de su equipo.

Posible alineación del Villarreal CF

El Villarreal CF empató a 1 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza con un gol en el minuto 98 de Nicholas Pépé. El extremo de Costa de Marfil marcó un golazo que salvó 1 punto en un partido gris del conjunto de la Comunidad Valenciana. El Villarreal necesita los 3 puntos frente a la Real Sociedad en una jornada donde el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Madrid. Marcelino García Toral no podrá contar con Juan Foyth y Pau Cabanes, los dos lesionados de larga duración, ni con Logan Costa, que poco a poco se está incorporando a la dinámica grupal pero no tiene una fecha confirmada para su vuelta. Ayoze Pérez será duda por una contusión en el muslo que lleva arrastrando varias jornadas. El entrenador del submarino amarillo tendrá que decidir entre Alfonso Pedraza y Sergi Cardona en el lateral izquierdo, aunque es posible que jueguen los dos como ocurrió en Mendizorroza y entre Gerard Moreno y Tajon Buchanan para acompañar a Georges Mikautadze en la delantera.

Posible once del Villarreal frente a la Real Sociedad:

Portero: Luiz Junior

Defensas: Pedraza/Cardona, Rafa Marín, Pau Navarro, Mouriño

Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye

Delanteros: Gerard Moreno/Buchanan, Mikautadze, Pépé

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad ganó al Osasuna en Anoeta por 3 goles a 1 en un partido donde Gonçalo Guedes fue el protagonista con dos goles. El extremo portugués ha vuelto a ser el jugador que fue en el Valencia hace varias temporadas y lleva 7 goles y 7 asistencias entre Liga y Copa del Rey este año. Mikel Oyarzabal fue el otro goleador de la noche. Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Beñat Turrientes, que vio la quinta amarilla en el partido, ni con los lesionados Takefusa Kubo, Álvaro Odriozola y Yangel Herrera, este último cambiado cinco minutos después de entrar por molestias musculares. Aihen Muñoz será duda. El entrenador estadounidense tendrá que decidir si quiere dar descanso a uno de los centrales poniendo en su lugar a Jon Martín y si el mediapunta será Brais Méndez o Luka Sucic.

Posible once de la Real Sociedad frente al Villarreal:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu

Centrocampistas: Brais Méndez, Gorrotxategi, Carlos Soler

Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes