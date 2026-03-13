Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 23:00h.

Pepé salva al Villarreal de un tropiezo fuera de casa

Marcelino celebra un 'fichaje' del Villarreal y saca pecho ante Betis y Celta: "Después de muchísimo tiempo"

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Cuando parecía que el Villarreal iba a marcharse de Mendizorrotza con una derrota dolorosa, Nicolas Pépé apareció en el último suspiro para cambiarlo todo. El equipo de Marcelino firmó durante muchos minutos un partido gris, espeso y sin demasiadas ideas, condicionado además por el autogol de Rafa Marín en la primera mitad. Sin embargo, en el 90+8 el extremo marfileño se inventó un auténtico golazo: recorte en la esquina del área y zurdazo imparable a la escuadra para rescatar un empate inesperado.

Un punto que llega con épica y que evita un tropiezo serio en la pelea por Europa, aunque también deja claro que el submarino necesita mejorar su juego si quiere mantenerse en esa lucha.

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Las notas de los jugadores del Villarreal en Mendizorrotza

Luiz Junior (6): Partido relativamente tranquilo para el guardameta brasileño, aunque el Alavés fue acumulando acercamientos con el paso de los minutos. Estuvo atento en las salidas y resolvió sin problemas los disparos lejanos que intentó el conjunto local. No tuvo culpa en el gol, una jugada imposible de prever tras la carambola que acabó en la cabeza de Rafa Marín. Correcto, aunque tampoco tuvo oportunidad de brillar.

Santi Mouriño (6): Serio y contundente. Supo medirse bien en los duelos físicos y no se complicó cuando el partido se volvió más directo. Tuvo un choque fuerte con Aleñá que calentó el ambiente, pero en líneas generales mantuvo el orden defensivo. U

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Pau Navarro (6): Partido bastante maduro del joven defensor. Estuvo muy atento en los cortes, especialmente en una acción clave ante Boyé que pudo acabar en ocasión clara.

Rafa Marín (3): Noche amarga para el central. Hasta el minuto 40 estaba firmando un partido correcto, imponiéndose por alto y sacando varios balones del área. Pero todo cambió en esa jugada absurda en la que un taconazo rival acabó golpeándole en la cabeza y entrando en su portería. Una acción muy desafortunada que terminó marcando el partido y condicionó su actuación.

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Sergi Cardona (5): Partido irregular. Intentó proyectarse por banda y poner centros, pero el Villarreal apenas encontró rematadores. En defensa tuvo momentos de duda y terminó viendo amarilla por un empujón innecesario. En ataque dejó el centro que casi remata Mikautadze, pero en general se le vio incómodo.

Tajon Buchanan (4): De más a menos. Arrancó el partido con una carrera peligrosa tras un pase de Pedraza que obligó a salir a Sivera, pero a partir de ahí se fue diluyendo completamente. Apenas logró desequilibrar y terminó siendo sustituido sin haber marcado diferencias. Muy poco impacto en el juego ofensivo.

Santi Comesaña (6): El más cercano al gol del Villarreal. Protagonizó la mejor ocasión del partido con un doble remate que obligó a Sivera a lucirse con un paradón. Trabajó mucho en la presión y trató de dar ritmo al juego cuando el equipo estaba atascado. Sin embargo, tampoco logró imponer el control en el centro del campo.

Pape Gueye (5): Mucho músculo en la medular, pero poca influencia real en el juego. Se dedicó a cortar avances y ayudar en tareas defensivas, aunque el Villarreal necesitaba algo más de claridad con balón.

Alfonso Pedraza (5): Intentó ser profundo por su banda y protagonizó algunas conducciones interesantes, pero el equipo no consiguió convertir esas arrancadas en ocasiones claras. También tuvo trabajo defensivo ante Boyé y Toni Martínez. Voluntarioso, aunque sin demasiada precisión en el último pase.

Nicolas Pépé (8): El héroe del partido. Durante gran parte del encuentro estuvo intermitente, pero siempre fue el jugador que más sensación de peligro transmitía. Ya había avisado con un disparo que rozó la escuadra en el tramo final. Y cuando el partido parecía perdido, se inventó un golazo espectacular en el 90+8: recorte en la esquina del área y zurdazo a la escuadra para rescatar un punto de oro.

Georges Mikautadze (4): Desacertado durante todo el encuentro. Tuvo una buena ocasión tras centro de Cardona y un disparo desde la frontal que se marchó muy desviado. También estuvo cerca de llegar a un pase peligroso de Pépé, pero Luiz Felipe se adelantó. Muy lejos de su mejor versión y demasiado impreciso.

Los suplentes de Marcelino

Gerard Moreno (5): Intentó darle más claridad al ataque con su entrada. Dejó algún gesto técnico interesante y participó en una buena combinación con Mikautadze, pero el Villarreal siguió atascado.

Alberto Moleiro (5): Aportó movilidad entre líneas y trató de acelerar el juego ofensivo. Se le vio con intención, aunque el equipo no generó suficientes situaciones para que pudiera marcar diferencias.

Thomas Partey (5): Entró para reforzar el centro del campo y dar algo más de control al Villarreal en los minutos finales. Aportó presencia física y equilibrio, pero llegó en un momento en el que el partido ya estaba muy trabado y el equipo no encontraba soluciones.

Oluwaseyi (n.c)

Freeman (n.c)