El Alavés - Villarreal se hace bola

Saray Calzada 13 MAR 2026 - 23:00h.

El Alavés se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia del Villarreal

Uno por uno del Deportivo Alavés ante el Villarreal: aprobados raspados y varios suspensos

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Si tuviera que llevarse los tres puntos el equipo que más espectáculo ha dado en Mendizorroza ninguno se los hubiera llevado, pero el fútbol tiene otras reglas y gana el que más marca y en este caso no fueron ninguno de los dos. El Alavés y el Villarreal, irreconocible, empataron cuando ya los locales se relamían con la victoria (1-1).

Los primeros minutos fueron lo esperado, de tanteo entre los dos equipos. Ninguno se hacía con el balón y el único objetivo era ir entrando en el partido sin cometer errores. Poco a poco el equipo de Quique comenzó a tener más peso con el balón, pero cuando llegaban a zonas de peligro la luz parecía apagarse y no encontraban pases que pudieran generar verdadero peligro en la portería de Junior. El Villarreal esperaba agazapado para salir a la contra y utilizar a sus jugadores en velocidad.

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Los dos equipos parecían que habían pactado no dar espectáculo ni fútbol. No hubo remates a portería en la primera media hora. Pero a veces el fútbol también es suerte y esta cayó del lado del Alavés en el primer tiempo. Toni Martínez sacó un taconazo en la línea de fondo sin opción de hacer poco más y Rafa Marín en un intento de despeje se la metió en propia puerta para hacer el 1-0 en el minuto 40. Hasta ese momento no había habido remates entre los tres palos de ninguno de los dos equipos.

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Un Villarreal irreconocible

El Villarreal salió tras el descanso con la intención de ir a por el empate, pero tampoco tenía mucha claridad. El juego del Alavés comenzó a ser interrumpir el partido y que pasaran menos cosas de las que todavía estaban pasando. El equipo de Quique ganó en algo de intensidad en el segundo tiempo y eso se notó a la hora de ganar los duelos divididos en donde siempre caía de su lado.

El equipo de Marcelino pudo cuajar su primer jugada de peligro en el minuto 72 con una galopada de Pépé por la banda, el centro para que rematara Mikautadze fue interceptado por Sivera, que estuvo muy seguro durante todo el partido. Fue el delantero del Villarreal el que hizo un golazo en el descuento que les permitió empatar el encuentro cuando ya lo daban por perdido. Esto era un mazazo para el Alavés que les deja hundido en lo anímico y de cara al descenso.