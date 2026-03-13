Uno por uno del Deportivo Alavés ante el Villarreal: aprobados raspados y varios suspensos

Saray Calzada 13 MAR 2026 - 23:01h.

Sivera hizo una doble parada antes del descanso que fueron claves

Quique Sánchez Flores insiste con Mariano en Mestalla y acaba hundido como nunca: "Llámale"

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Quique Sánchez Flores se estrenaba en Mendizorroza y para ello elegía a sus mejores hombres posibles para hacerle frente a Marcelino García Toral. Pareció que ninguno de los dos equipos quería ganar de verdad el partidos porque les costó mucho generar peligro, sobre todo en el primer tiempo. El Alavés se adelantó por un gol en propia de Rafa Marín antes del descanso y en el último suspiro en el descuento Pépé marcó el empate definitivo (1-1).

Los titulares del Deportivo Alavés

Sivera (6): no estuvo exigido en la primera parte. Al borde del descanso el Villarreal tuvo una doble ocasión que él desbarató con buenas paradas. No pudo hacer nada en el gol del Villarreal.

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Jonny (5): hizo buenas interceptaciones y evitó alguna que otra contra del equipo de Marcelino.

Tenaglia (5): el escaso juego del Villarreal en defensa hizo que apenas tuviera trabajo, pero lo poco que tuvo lo solucionó con solvencia.

Parada (5): lo mismo que su compañero en el centro de la zaga.

Yusi (4): un pan sin sal. No tuvo trabajo en defensa y no aportó nada en ataque

Pablo Ibáñez (5): hizo algunos desbordes y centros al área que en la mayoría de las ocasiones no tenían rematador, pero fue clave en el gol en propia del Villarreal, que comenzó en sus botas.

Antonio Blanco (4): inexistente en el primer tiempo. No había centro del campo en el Alavés que llevara el balón más fluido a las zonas de ataque. Sus mejores acciones fueron recuperando algún balón. Pudo en una acción sentenciar el partido y poco después Pépé empató.

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Ángel Pérez (6): bien en tareas defensivas despejando algún balón, pero muy poco en ataque.

Aleña (4): poco o nada aportó en todo el partido.

Lucas Boyé (4): el delantero intentaba generar el poco peligro que tenía su equipo. Intentó una chilena que no salió. Esa fue la primera ocasión del Alavés en los primeros quince minutos. Una jugada aislada en el segundo tiempo con un intento de disparo fue lo máximo que generó.

Toni Martínez (6): lo intentó en el primer tiempo con disparo que se fue lejos de la portería. Su perseverancia tuvo premio. En una jugada en el área en la que luchó por el balón sacó un taconazo para atrás y Rafa Marín se metió en propia puerta.

Los suplentes de Quique Sánchez Flores

Guridi (5): entró para meter más oxígeno en el centro del campo en los últimos 15 minutos y estuvo empleado en tareas defensivas.

Ville Koski (4): debutó en el 80 y en su primera acción neutralizó a Pépé y justo después casi se marca en propia.

Ballestero (s.c):

Redbbach (s.c):