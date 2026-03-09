David Torres 09 MAR 2026 - 11:41h.

Quique lamentaba la oportunidad perdida

Quique Sánchez Flores: "Hemos puesto a Mestalla muy en contra de su equipo y eso habla bien del Alavés"

ValenciaAl finalizar su comparecencia ante los medios de comunicación tras la derrota del Deportivo Alavés en Mestalla, Quique saludaba a la prensa local. En Valencia no sólo dejó una afición que lo idolatra tras 264 partidos como futbolista y 116 como técnico, también empleados y periodistas que mantienen una buena relación tras el paso de los años. El técnico, siempre competitivo, se lamentaba de que no hubieran "matado" el partido cuando lo tenían. Por eso su reflexión fue que "Hemos puesto a Mestalla muy en contra de su equipo y eso habla bien del Alavés". Pero no le bastaba. Ni a él, ni a su equipo, ni a su leyenda.

La maldición de Quique en Mestalla

Y es que, el Valencia CF continuó con su escalada en LaLiga este domingo en Mestalla ante un rival directo como el Deportivo Alavés en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores, que volvía a la que fue su casa, tanto como jugador y como entrenador. Fue un estreno especial, comentó cuando fue ovacionado por Mestalla al llegar al campo. Pero ni por esas se quitó su maldición, la maldición que le persigue cuando viene a su Mestalla de visita.

Y es que, la de este domingo fue la octava vez que Quique visite Mestalla. En los siete partidos, su balance es de dos empates y cinco derrotas mientras dirigía a Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla.

Su mal fario con Mestalla dura 21 años

Para encontrar el primer enfrentamiento de Quique contra el Valencia hay que remontarse 21 años atrás cuando sucumbió en Mestalla por 3-1 al frente del Getafe.

Desde entonces, Quique se ha medido en otras siete ocasiones al equipo valencianista en LALIGA con un balance de cinco derrotas y dos empates con 16 goles en contra y 6 a favor. Además lo ha hecho al frente de cinco equipos: Getafe, Atlético, Espanyol, Sevilla y este domingo con el Deportivo Alavés.

En la temporada 2010-2011, en el banquillo 'atlético', firmó tablas (1-1) y más tarde encadenó cuatro derrotas consecutivas: una con el Getafe (1-0) en el curso 2014-2015; dos con el Espanyol (2-1 en temporada 2016-2017 y 1-0 en 2017-2018) y otra vez con el Getafe fue goleado (5-1) en 2021-2022. Su penúltima visita se produjo hace dos años, febrero de 2024, y entonces selló un empate sin goles al frente del Sevilla. Este domingo cayó por 3-2 cuando en el 90 "abrazaba" un resultado positivo, como él mismo dijo.