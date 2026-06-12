Marcelo es evacuado en el primer partido del Mundial 2026 por una situación ajena

Redacción ElDesmarque 12 JUN 2026 - 10:17h.

La leyenda madridista estuvo presente en el Estadio Azteca

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Marcelo Vieira se dejó ver por el espectacular Estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. La leyenda del Real Madrid disfrutó en uno de los palcos de la victoria de México sobre una Sudáfrica que estuvo muy mermada por las expulsiones. Sin embargo, al término del encuentro, vivió una complicada situación.

Según informa Mundo Deportivo, Marcelo tuvo que ser evacuado tras coincidir con una manifestación multitudinaria en los aledaños del estadio que obligó a intervenir a las autoridades mexicanas. Todo quedó en un susto, pero el que fuera lateral internacional quedó atrapado momentáneamente.

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Marcelo es evacuado en el primer partido del Mundial 2026

Al abandonar el histórico feudo mexicano, Marcelo Vieira se topó con unas manifestaciones que le atraparon. Fue entonces cuando se produjeron importantes enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las autoridades locales. Por suerte, el que fuera jugador del Real Madrid pudo ser evacuado a tiempo sin sufrir ningún tipo de percance.

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Antes, Marcelo compartió en sus perfiles oficiales unas imágenes en el Estadio Azteca. El exfutbolista no quiso perder un partido inaugural que, aunque no destacó por la belleza del fútbol empleado por México y Sudáfrica, sí estuvo bastante entretenido.

Errores individuales sudafricanos, ocasiones mexicanas y hasta tres expulsados. El partido inaugural no decepcionó y tuvo mucha salsa. Los goles los sirvieron Julián Quiñones, que apunta a ser la estrella del equipo que dirige Javier Aguirre, y el veterano Raúl Jiménez. Una victoria que rompía el maleficio de la Selección de México con el primer partido en las citas mundialistas. Marcelo, pese al susto vivido el pasado jueves, apunta a vivir de cerca más encuentros del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con los choques de Brasil a la vuelta de la esquina. El torneo ya se vive en las gradas.