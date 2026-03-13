Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 14:55h.

Las acusaciones proceden de cuatro mujeres distintas

El caso judicial que rodea a Thomas Partey continúa avanzando en los tribunales de Londres. El futbolista del Villarreal CF ha decidido mantener su postura y declararse no culpable también de los dos nuevos cargos de violación que se han sumado recientemente a la causa. Estos cargos adicionales proceden de una nueva denuncia presentada el pasado mes de agosto por una mujer que asegura haber sido víctima del jugador.

Más cargos en una investigación abierta

Con estas nuevas acusaciones, el caso alcanza un total de siete cargos de violación atribuidos a tres mujeres diferentes, además de un cargo de agresión sexual relacionado con una cuarta denunciante.

El futbolista no estuvo presente en la primera audiencia celebrada este viernes en un tribunal londinense. Sin embargo, su abogada confirmó ante la corte que la intención de Partey es declararse no culpable también de estas nuevas acusaciones.

La próxima audiencia del proceso judicial está prevista para el mes de abril, cuando el caso volverá a ser revisado por el tribunal.

Un proceso abierto desde 2025

El internacional ghanés ya se había declarado no culpable en septiembre durante una vista anterior celebrada también en Londres, después de que en julio se hicieran públicas las primeras acusaciones.

Tras aquella comparecencia, el jugador quedó en libertad bajo fianza mientras el proceso judicial continúa su curso. Cabe recordar que cuando Partey firmó con el Villarreal lo hizo como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal FC. Las acusaciones salieron a la luz apenas cuatro días después de que terminara su vínculo con el club inglés.