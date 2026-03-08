Marcelino no esconde su descontento con los minutos finales y es optimista con Pau Navarro

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 17:02h.

Marcelino deja claro que no le gustó nada el bajón del equipo en los últimos minutos

El Villarreal sacó una victoria importantísima ante el Elche en casa para seguir con los mismos puntos con el Atlético de Madrid y luchar por los puestos Champions. El submarino amarillo parecía que tenía un partido cómodo, pero en los minutos finales se le complicó algo más de lo que pensaban. De esto habló Marcelino García Toral en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El gol de André Silva en el minuto 82 generó algo de desconcierto y el entrenador no escondió ante los medios que esto no le gustó nada. "Tuvimos varias para hacer el tercero, parecía que el rival estaba en la lona, pero no lo tiramos del todo. En la última media hora... no me gustó nada. Creo que es algo que debemos de evitar, pusimos en riesgo un resultado favorable. Tuvimos una fase del juego para golear y ocasiones muy clara y no lo hicimos y luego nos paramos. Cuando nos paramos el rival juega muy bien y llega con gente. No tuvo muchas ocasiones claras, pero nos metió un gol de córner y nos hizo sufrir mucho en el último cuarto de hora", dijo Marcelino.

En esta línea también habló Mouriño en 'Movistar' después del partido y está de acuerdo con su entrenador en que no puede volver a pasar. "Nos relajamos. Hasta el minuto 70 controlamos, después se relajó el equipo y sufrimos hasta el final y esto no puede pasar".

La lesión de Pau Navarro

La peor noticia para el Villarreal no llegó con ese sufrimiento en los minutos finales, sino con la lesión de Pau Navarro. Está siendo de lo mejor en defensa y en el minuto 75 tuvo que ser sustituido por Renato Veiga por lesión. A Marcelino le preguntaron por él en rueda de prensa.

"Estamos pendiente de su evolución. En principio no parece nada grave. Fue una especie más de calambre que de lesión. Una pequeña sobrecarga en la parte posterior del muslo. Creemos que no va a ser mucha cosa. A día de hoy pensamos que lo vamos a tener para el próximo viernes, pero vamos a ver cómo va la evolución y qué nos dicen los médicos", comentó al respecto.