Álvaro Borrego 18 MAR 2026 - 11:16h.

Solo ha disputado 42 minutos con el Villarreal, que se guardó una opción de compra de 7 millones

El valor de Oso 'explota' tras su salto a la élite con el Sevilla

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La cesión de Alfon González parece no dar sus frutos. El extremo se marchó al Villarreal con el deseo de dar un salto en su carrera, pero su decisión salió torcida desde el principio, aunque las partes ya lo sabían. Llegó lesionado del Sevilla. Sin opciones en la Copa del Rey, la prematura eliminación en Champions League dejó a los de Marcelino García con una sola competición por disputar, y la realidad es que pese a las expectativas que pudo tener el jugador el protagonismo no está siendo desde luego el esperado. Solo 42 minutos en dos meses.

El atacante ha estado un mes lesionado por un desgarro muscular, lo que le impidió participar en su primer mes con el submarino amarillo. Debutó a finales de febrero, contra el Valencia, pero por el momento no parece entrar mucho en los planes de su entrenador. 7 minutos en el derbi, 10 en el Camp Nou, con el partido sentenciado, y 25 contra el Elche. Se pueden contar con los dedos de la mano sus participaciones con el Villarreal e incluso se quedó en el banquillo, sin disputar ningún minuto, contra el Alavés.

Este tardío debut, evidente, complicaría ejercer una opción de compra existente pero que, de momento, Alfon no quiere ni escuchar. "Si estoy aquí es porque me gusta la idea, la opción y el equipo, pero de momento no es hablar de futuro, quiero recuperarme bien, no recaer y luego ya veremos", dijo.

La feroz competencia para los extremos, con jugadores como Moleiro, Buchanan, Ayoze, Pepé o incluso Pedraza por delante, le ha convertido en una opción residual para el entrenador, que ni siquiera le ha dado la oportunidad de ser titular desde su llegada. Una mala noticia para el Sevilla FC, que podría ver truncada la posibilidad del que apuntaba a ser un negocio redondo.

Alfon González fue el último servicio de Víctor Orta al club. Llegó a coste cero y el Sevilla FC pactó una opción de compra con el Villarreal de algo más de 7 millones de euros, por lo que supondría el 100% de plusvalías para el club, pero teniendo en cuenta la poca participación que está teniendo y la altísima competencia en su posición, la lógica dice que podría regresar este verano. Y sin ingreso alguno para la entidad.