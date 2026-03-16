Pepe Jiménez Sevilla, 16 MAR 2026 - 21:19h.

El Sevilla FC, optimista con la renovación de Oso

Oso duplica su valor e iguala, por ejemplo, a Isaac Romero

Compartir







Oso ya es una realidad. El lateral zurdo del Sevilla se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de la entidad blanquirroja y hasta en días para olvidar -como este domingo en el Camp Nou-, el chico aparece como noticia positiva. Tal ha sido su explosión, que según al web especializada en valores de mercado Transfermarkt, el ex del filial ya ha duplicado (y más) su valor de mercado.

Según la citada web, el valor de mercado de Oso se coloca actualmente en los cinco millones de euros, más del doble de lo que se marcaba a finales del pasado año (2M) cuando su nombre no había aún destacado demasiado en el primer equipo.

PUEDE INTERESARTE Odysseas Vlachodimos apuesta por seguir en el Sevilla la próxima temporada

Para entender la cifra, por ejemplo, Oso ha igualado el valor de mercado de Isaac Romero y se coloca por encima de jugadores como Marcao, Nianzou, Jordán, Ejuke, Peque Fernández o Neal Maupay. En el Sevilla solo tienen más valor que él Akor Adams, Rubén Vargas, Djibril Sow, Mendy, Agoumé, Carmona, Juanlu Sánchez, Kike Salas y Gabriel Suazo.

Kike Salas aumenta su valor

Respecto al resto de jugadores, pocos movimientos llamativos en este habitual cálculo de mercado. Jugadores como el mencionado Isaac Romero o Fabio Cardoso han perdido valor respecto al último cálculo, mientras que otros han subido.

Akor Adams (12M) ya iguala el valor máximo de su carrera, mientras que Kike Salas, que bajó en diciembre, iguala los 8M de valor de mercado que tenía desde 2024.

PUEDE INTERESARTE Las nuevas camisetas de la Jornada Retro de LaLiga ya tienen fecha de presentación

Evidentemente, estos números no son unas cifras fijas para ninguna operación, pero sí sirven para orientar al gran público del precio, por edad, rendimiento y años de contrato -entre otras muchas variables- que tienen los diferentes jugadores de la élite futbolística.