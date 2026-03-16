Pepe Jiménez Sevilla, 16 MAR 2026 - 17:14h.

Vlachodimos deja en el aire su futuro: "No sé qué va a pasar en verano"

Antonio Cordón confirma las intenciones de Vlachodimos... pendiente del Newcastle

Compartir







Odysseas Vlachodimos quiere seguir en el Sevilla. Al menos así lo aseguró Antonio Cordón, director deportivo blanquirrojo, este pasado domingo en la previa del encuentro ante el FC Barcelona cuando Monchi, exencargado en materia de fichajes blanquirrojos, le preguntó por ello. El destino, eso sí, no dependerá directamente del griego.

Porque como el propio Cordón comentaba, el Newcastle -club propietario de sus derechos- "es consciente de que lo está haciendo bien y grandes clubes de Europa le siguen" y esto complicaría muchísimo la continuidad de Vlachodimos en Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Las nuevas camisetas de la Jornada Retro de LaLiga ya tienen fecha de presentación

El club hispalense, evidente, está encantado con él y la intención del jugador "es quedarse", porque como comentaba el encargado en materia de fichajes a Monchi "ya sabes que de esta ciudad nadie se quiere ir".

El precio de Odysseas Vlachodimos

Pero aunque uno quiera seguir y el otro quiera seguir contando con él, la realidad es que la continuidad de Odysseas Vlachodimos en Sevilla es altamente complicada.

A sus 31 años, Vlachodimos tiene contrato con el Newcastle hasta 2028, es decir, dos cursos más, y en Inglaterra, ante el supuesto interés acumulado, no parecen dispuestos a cederle nuevamente... ni a dejarle salir por una cantidad mínima.

PUEDE INTERESARTE Azpilicueta se queda sin renovación automática

Actualmente, según Transfermarkt, tiene un valor de cuatro millones de euros, pero hay que recordar que pagaron por él algo más de 20 millones de euros y si sigue acumulando buenas actuaciones, a buen seguro, intentarán recaudar gran parte de lo invertido.

Dicen los que acumulan muchos años de mercado que los jugadores habitualmente juegan donde quieren, pero ya se sabe, en este fútbol moderno en el que el dinero es cada vez más importante, los hechos van cambiando y en lo que economía respecta, este Sevilla no va, ni mucho menos, sobrado.

El meta, de momento, no tiene dudas y quiere seguir en el Sevilla, ahora queda alcanzar un complicado acuerdo entre todas las partes presentes en la negociación.