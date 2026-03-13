Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 10:48h.

"Nos encanta el club y la ciudad; la cuestión es que soy jugador del Newcastle"

Vlachodimos es, por méritos propios, el mejor fichaje de Antonio Cordón para el Sevilla FC. Desde su debut -con victoria- frente al Alavés lo ha jugado todo, dejando su portería a cero en cuatro ocasiones y siendo salvador para su equipo semana sí y semana también. Siendo Nervión cuna de grandes porteros, el griego recoge el testigo de Palop o Bono y se ha convertido en lo único parecido a élite de la primera plantilla actual. Un jugador de absoluta garantías cuyo futuro sigue siendo bien incierto. En verano deberá regresar al Newcastle, con quien todavía tiene contrato, y aunque él es "feliz" aquí, no se atreve a asegurar qué pasará a partir de la próxima temporada.

El arquero heleno, en su entrevista para los compañeros de Diario de Sevilla, hacía balance sobre su temporada y qué puede pasar a partir del verano.

Su familia es feliz en Sevilla: "Sí. Mi hijo pequeño también juega aquí dos veces por semana y una vez a la semana tiene partidos. A veces estoy en el club por la mañana y también por la tarde. Les encanta venir al estadio y salir al campo con nosotros. Hubo un par de partidos en los me acompañaron al terreno de juego y siempre es muy bonito. Se saben las canciones, lo saben todo y también conocen a todos los jugadores".

Dijo a su llegada que su objetivo era ganar títulos con el Sevilla: "Por supuesto, lo mejor para un futbolista es ganar trofeos. Ése es siempre el objetivo".

¿Se quedará Vlachodimos? "Esa pregunta realmente no puedo responderla. Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí. Nos encanta el club. Nos encanta la ciudad. La cuestión es que soy un jugador del Newcastle, así que realmente no sé qué va a pasar en verano".

La afición del Sevilla, una de las mejores que ha tenido: "Son muy buenos. Antes del partido, durante... nunca dejan de cantar e intentan animarnos. Creo que es difícil para cualquier rival venir a jugar a nuestro estadio, también por la afición. Es como si hubiera 12 hombres en el campo. El ambiente es fantástico, muy positivo y muy loco".

Vlachodimos, feliz en Sevilla: "Sevilla es una ciudad muy futbolera. Da igual a dónde vayas, los aficionados al fútbol te reconocen. Siempre es agradable que la gente, especialmente los niños, quieran hacerse una foto contigo, y siempre intento hacerlo. Siento mucho cariño por parte del club y también de los aficionados, y es una sensación muy agradable. Para mí, el espíritu es devolverles algo los fines de semana. Por eso intento dar lo mejor de mí, mantener la portería a cero y parar todos los tiros que pueda. Lo hago por los aficionados, por el club y por las personas que me trajeron aquí. Siempre intento dar lo mejor de mí y al final, también es por mí y ese es mi objetivo".

Su relación con Almeyda: "Es un entrenador muy bueno, tanto con el equipo como con los jugadores. Lo bueno es que él jugó al fútbol antes, así que sabe lo que sentimos y lo que necesitamos. Creo que hay un muy buen equilibrio entre el equipo y el entrenador. Las sesiones de entrenamiento siempre son una buena fuente de información para él y para nosotros, con los vídeos y todo los demás. Creo que nos prepara muy bien para los partidos. Tenemos un ambiente muy agradable entre el entrenador y el equipo, tanto dentro como fuera del campo y eso es muy importante. Sientes que este equipo es como una familia".