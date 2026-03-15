Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 15:59h.

Monchi, espectador de lujo en el Barcelona - Sevilla

Antonio Cordón y Monchi se encontraron en DAZN en la previa

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Presente y pasado. Leyenda y hombre que, tras pasar por el máximo rival del Sevilla, quiere devolver a la zona alta al conjunto blanquirrojo. Antonio Cordón, actual director deportivo nervionense, y Monchi, exencargado en materia de fichajes blanquirrojo, se han encontrado este domingo en la previa del Barça - Sevilla.

Con Cordón como director deportivo y Monchi como comentarista de DAZN, ambos compartieron una pequeña charla muy llamativa.

El de San Fernando comenzaba preguntándole por la actualidad del equipo y Cordón le decía que "el equipo, a partir del día del Elche, hubo un cambio. A partir de ahí el equipo ha mejorado, cuesta ganarle. Hemos encontrado menos lesionados, llegamos en un momento mejor para afrontar el final de temporada".

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Sin querer entrar en muchas polémicas, Monchi le preguntó por Akor Adams y mientras Cordón le decía que "tú también le conoces bien", el encargado en materia de fichajes decía que "se fichó en la época de Orta y siempre dije que sería importante. Igual que Nianzou, si le respetaban las lesiones o Vargas. Todos son importantes, Akor es una de nuestras referencias, va encontrando poco a poco el gol".

Finalmente, Monchi sí se atrevió con una pregunta un poco más jugosa y le preguntó por el futuro de Vlachodimos. "Nos gustaría tenerlo, él está cómodo en la ciudad, es una ciudad importante, su intención es quedarse, pero su club sabe que lo está haciendo bien, grandes de Europa le siguen y habrá que esperar", comentaba Cordón.

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"Para mí es un placer que me entreviste, uno de los mejores directores deportivos del mundo, es un honor", sentenciaba el ex del Betis y del Villarreal, entre otros, en referencia a la suerte de haber podido charlar con Monchi durante la previa.