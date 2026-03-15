Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 15:07h.

Monchi, espectador de lujo en el Barcelona - Sevilla

Barcelona y Sevilla, con novedades en sus respectivos onces

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El FC Barcelona y el Sevilla FC, a través de sus respectivos medios oficiales, han confirmado sus alineaciones para el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LALIGA EA Sports. Hansi Flick y Matías Almeyda, que continúa sin poder sentarse en el banco, presentan novedades para la cita.

Con la Champions League como principal atractivo del FC Barcelona en estos momentos, sin olvidar la competición casera, Hansi Flick introduce algunas novedades en su alineación ante un Sevilla que, tras la lesión de Kike Salas, ya se sabía en la obligación de modificar el once que venía presentando últimamente.

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¿Cuál es la alineación del Barça ante el Sevilla?

Con Gavi, recién recuperado, como nombre propio en la semana azulgrana, Hansi Flick advertía en la previa que el único camino para el éxito era pensar partido a partido, siendo el primero ante el Sevilla clave para seguir liderando en LALIGA EA Sports.

A pesar de ello, con un ojo en la Champions, Flick reserva a Lamine y parte este domingo con Joan García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Roony, Raphinha y Lewandowski.

En el banquillo azulgrana esperarán Szczesny, Noel Marques, Álvaro Cortes, Eric García, Fermín, Rashford, Lamine Yamal, Ferran, Gavi, Araujo y Krochen.

¿Qué once tiene el Sevilla ante el Barça?

En el otro lado del verde llega un Sevilla que, a pesar de haber sumado en sus últimos encuentros, sigue muy necesitado en la clasificación, por lo que Matías Almeyda no se guarda absolutamente nada para el césped del Camp Nou.

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Sin Kike Salas, el técnico argentino ha confeccionado un once formado por Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.

En el banquillo del Sevilla estarán Azpilicueta, Isaac Romero, Joan Jordán, Rubén Vargas, Nyland, Maupay, Mendy, Ejuke, Gattoni, Januzaj, Manu Bueno y Castrín.