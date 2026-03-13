El TAD reduce la sanción de Matías Almeyda

Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 14:17h.

La sanción se reduce a seis partidos, de momento, y reaparecerá contra el Atlético

Grata noticia para los intereses del Sevilla FC. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha estimado el recurso presentado por los Servicios Jurídicos del club y ha decidido reducir en un partido la sanción al técnico nervionense Matías Almeyda, tras su expulsión ante el Deportivo Alavés. El TAD estima el arrepentimiento del técnico tras la acción, por lo que el argentino podrá reaparecer el fin de semana del 12 de abril contra el Atlético de Madrid. De esta manera, el entrenador podrá sentarse en el banquillo sevillista durante las últimas ocho jornadas de LALIGA.

En cualquier caso, el Sevilla FC, como explica en su comunicado público, estima que la sanción sigue siendo desmedida y agotará todas las vías jurídicas para recurrirla. De esta forma, a expensas de que puedan fructificar dichos recursos, el técnico volvería al banquillo de cara al partido contra el Atlético de Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de abril.

La RFEF desgranó en su día la sanción en cuatro puntos. 3 partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas". 2 partidos de sanción por "por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a". Uno por conducta contraria al buen orden deportivo otro más "por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado". Gracias a este recurso del TAD, y una vez ha cumplido los tres primeros, su sanción se reduce a seis partidos. Por el momento no se sentará en el Camp Nou, ni contra el Oviedo y el Valencia.

Matías Almeyda, al margen

Hace unas semanas, cuestionado por este severo castigo, el propio Matías Almeyda anunció que no volvería "a hablar con un árbitro", dado que en ese Sevilla-Alavés se limitó a "preguntar" el motivo de su expulsión "con las manos atrás" y por ello lo apartaron por "medio torneo", una circunstancia que le "causa dolor, por supuesto, pero también incrementa la pasión" que siente "por este club" y su "compromiso con la hinchada".

Recapitulando la historia de lo sucedido con Matías Almeyda, todo comienza cuando Galech Apezteguía enseña una tarjeta roja hacia el banquillo local en el Sevilla-Alavés. Nadie sabe a quién iba dirigida, pero varios minutos más tarde el colegiado navarro dice que el expulsado es el entrenador argentino y este monta en cólera. Esos minutos de tensión provocaron que el Comité de Disciplina le impusiera siete partidos, sanción histórica que reafirmó el de Apelación. De momento, Almeyda no ha podido estar en el banquillo en los partidos ante el Getafe CF, el Real Betis y el Alavés.