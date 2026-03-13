Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 13:14h.

Matías Almeyda compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que FC Barcelona y Sevilla FC disputarán este domingo en el Camp Nou. El entrenador, que seguirá cumpliendo sanción, hizo balance sobre el momento actual del equipo y las claves para poder rascar algo en la ciudad condal. También habló de nombres propios como Rubén Vargas, Akor Adams, Nianzou... y Lamine Yamal. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

¿Será diferente al partido de la primera vuelta? "El Barcelona, por más que esté cansado, siempre juega de una manera excelente. Lo mires por donde lo mires. El partido seguramente será diferente al que jugamos de local, intentaremos hacer cosas parecidas, pero siendo conscientes de a quién nos enfrentamos. Hace 23 años y medio que nuestro equipo no gana en ese campo (en LALIGA). Hay chicos que no lo vieron. Es realmente difícil. Vamos a jugar con el mejor equipo de LALIGA y uno de los mejores de Europa. No importa si están cansados o no, ellos lo hacen bien de igual manera".

La buena dinámica del Sevilla: "Siempre hay entusiasmo. Si en 23 años y medio no se pudo, intentaremos ser aquellos que lo hacen después de tanto tiempo. Es muy difícil. Es un rival que no perdona, cada vez hace más goles. El rival mejoró a lo que nos enfrentamos nosotros. Pulió todavía más todo lo bueno que tiene. La presión, el lugar donde la ejecutan, cómo lo dominan, jugadas de balón parado que terminan en gol... Debemos estar a la perfección".

Nianzou, cada vez mejor: "El acompañamiento médico va de la mano del acompañamiento del entrenador, que es el que ejecuta toda acción que pasa dentro. En el momento que considero que debe parar, escucho a los profesionales y le entreno de una manera diferente. Se convierte en un trabajo de equipo. Entrenador, cuerpo médico, masajistas..."

Rubén Vargas, listo para jugar: "Vargas estaba el partido pasado, solamente que no se sentía seguro. Ya está curado, esta semana se sacó sus propias dudas, hizo una semana prácticamente normal y seguramente lo veremos este partido. Es muy importante para nosotros".

El nivel de Akor Adams: "Él está bien, motivado y siendo consciente de lo que nos jugamos. Siempre que los delanteros conviertan es lo que necesitamos. Está muy motivado, sobre todo con el rival que va a enfrentar".

¿Ve capaz al Sevilla de repetir lo de la primera vuelta? "Lo que tenemos que hacer es empezar a rezar, rezar y confiar en lo que vamos a hacer. Después no hay que ir en búsqueda de estos 23 años... porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Uno de los mejores clubes del mundo, con los mejores jugadores... Para nosotros son todas finales. Es difícil, pero no imposible. Confío plenamente en nuestros jugadores y ellos están demostrando un amor propio terrible. Sabemos la calidad que enfrentamos".

¿Es Lamine Yamal mejor que Messi? "No hago comparaciones. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es joven, cada día que pasa lo hace mejor. Le ha agregado otras cosas a su juego. Antes la metía contra el palo, pasó el tiempo y la metió a un metro, luego a la mitad y ahora directamente al ángulo. No sé por dónde más la puede meter. Es terrible. Es el mejor jugador del mundo a día de hoy. Da gusto verle jugar. Los mejores son los que te gusta verlos jugar. Tienen en la mitad de la cancha otro de los mejores del mundo, por el costado a otro... y un entrenador al que no voy a descubrir. Donde va hace jugar a un equipo de un estilo lindo de ver".

Un mensaje ambicioso: "No porque nunca mando un mensaje para quedar bien. Si me respetan es porque intento ser sincero con la gente que quiero. Si hace 23 años y medio que no se gana, las copas es una cosa y el campeonato local, donde cuidas no perder la categoría, es real. Yo le hablo de una realidad. Si hace dos semanas nos decían que éramos el peor equipo de la historia, cómo se va cambiando todo tan rápido. Nosotros vamos como siempre. Yo no pongo excusas, sí veo realidades. Cada minuto, cada entrenamiento o cada segundo que estamos aquí debemos estar al cien. ¿Qué Europa, muchachos? El Sevilla se está jugando no perder la categoría. No quiero quedar bien con nadie, no armo discursos. Todo lo que hablo lo digo desde el corazón, pero no por quedar bien. ¿Qué entrenador prepara un equipo para perder? Eso no existe. Todos los que van a Barcelona habrán pensado en ganar, luego hay realidades".