Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 11:18h.

La dedicatoria de Carlos Soler tras ser papá: "Mi hijo vestido con la camiseta de la Real Sociedad"

Pieza clave en los planes de Pellegrino Matarazzo

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Uno de los grandes culpables del buen rendimiento que viene protagonizando la Real Sociedad en los últimos meses es Carlos Soler. El futbolista txuri urdin aporta muchísimo a la causa y Pellegrino Matarazzo lo tiene como uno de sus intocables. Con el técnico de Nueva Jersey y con todos sus compañeros mantiene una excelente relación. Dicho en otras palabras, la madurez y la experiencia del valenciano suponen un plus indispensable que ha ido adquiriendo con el paso de los años.

El propio Carlos reconoce lo mucho que ha ido evolucionando desde aquel futbolista que comenzó a forjarse en el Valencia al actual, teniendo en cuenta también sus experiencias en Francia e Inglaterra. Durante una entrevista de la periodista Marta Gonzalo en As, el jugador analiza los cambios que ha experimentado desde aquel chico que salió de Mestalla y el actual.

Para Carlos, no tiene nada que ver aquel jugador con este. Él mismo expone en qué considera que ha evolucionado. "Era un Carlos más joven, menos maduro y menos experimentado. Esta versión no tiene nada que ver con la primera de Valencia. Entiendo que se compare en cuanto a estadísticas, números de minutos, pero creo que sinceramente la actual es una versión mejorada", comentó.

Un futuro regreso al Valencia

Carlos Soler disfruta de su etapa en la Real Sociedad y de la vida en Gipuzkoa, pero no olvida su tierra. Cada vez que puede pisa Valencia y siempre tiene en mente un posible retorno en el futuro, pese a que en su momento recibiera críticas por su salida. "Cada vez son más los mensajes que recibo de que ojalá vuelva. Tengo mucho cariño a Valencia y veo todos los partidos. Mi hijo tiene las camisetas de la Real y la del Valencia, se la compré porque al final soy valenciano y valencianista y mi hijo también lo va a ser".