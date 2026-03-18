Celia Pérez 18 MAR 2026 - 10:32h.

El seleccionador dará la lista este viernes

Luis de la Fuente ultima la lista de España con novedades garantizadas: altas, bajas y grandes dudas

Compartir







El gran estado de forma de la Real Sociedad de la mano de Pellegrino Matarazzo no pasa desapercibido para nadie, ni mucho menos para Luis de la Fuente. El club donostiarra pasa por un tramo de la temporada dulce, recuperando sensaciones en LALIGA y en la final de la Copa del Rey, con una plantilla que está dando su mejor versión, algo que ha provocado que el seleccionador español ponga el punto de mira en el equipo txuri urdin de cara a la próxima lista.

El seleccionador prepara su última convocatoria previa al Mundial 2026 para los dos encuentros encuentros amistosos tras la cancelación de la Finalissima frente a Argentina. El combinado se medirá a Serbia el viernes 27 en Vila-real y a Egipto el martes 31 a Egipto, dos partidos en los que apunta a entrar un total de cuatro hombres de la Real Sociedad.

A Oyarzabal, fijo para Luis de la Fuente, y Álex Remiro, que a punta a continuar, se unen nombres como Sergio Gómez y Carlos Soler, según desvela el Diario Vasco. El lateral está siendo un hombre fijo en el esquema txuri urdin, aún más de la mano del técnico estadounidense. En total ha participado en 33 partidos, entre LALIGA y Copa, sumando un total de 2.444 minutos dando dos asistencias. El seleccionador lo tiene en su radar, además de lateral, como posible sustituto de Nico Williams, que será baja en esta convocatoria.

PUEDE INTERESARTE Las entradas para la final de Champions League ya están a la venta y las más baratas cuestan menos que la final de Copa del Rey

Por su parte, Carlos Soler, ya sea de pivote o de media punta, es fundamental en el esquema donostiarra. En lo que va de temporada ha disputado 29 partidos, con un total de 1.958 minutos, y sumando cuatro goles y dos asistencias. Su presencia en la convocatoria está en el aire ya que Luis de la Fuente deberá decidir entre él o Pablo Fornals.