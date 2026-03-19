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Barrenetxea ensalza la mayor virtud de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad: "Hace que te lo creas"

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad
Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad.. Europa Press
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La Real Sociedad afronta unas semanas ilusionantes con la disputa de la final de la Copa del Rey y la posibilidad de pelear por Europa tras una remontada espectacular. Pellegrino Matarazzo tiene buena parte de culpa de esta transformación. El técnico ha impregnado a la perfección su estilo y tiene encandilado a todo el entorno txuri urdin. Desde dentro también se deshacen en elogios con el de Nueva Jersey. El último en hacerlo ha sido Ander Barrenetxea.

El atacante no ha tenido una temporada sencilla. Las dos o tres lesiones que ha padecido le han lastrado bastante en momentos importantes. Sin embargo, con tesón y perseverancia ha ido solventando escollos para seguir siendo un jugador importantísimo en el vestuario. Así lo siente Matarazzo, quien siempre que ha podido ha contado con él.

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Ander Barrenetxea, durante el Real Sociedad-Celta
Ander Barrenetxea, durante el Real Sociedad-Celta. Europa Press

Barrenetxea, durante una entrevista en Noticias de Gipuzkoa, quiso destacar las grandes virtudes que han convertido a Matarazzo en pieza fundamental de este proyecto en apenas tres meses. "El hecho de cómo te dice las cosas hace que te las creas. Luego, obviamente, es un muy buen entrenador, los planes de partido son buenos, el equipo confía mucho en él, hacemos bastante trabajo táctico para reflejar lo que queremos de la sala de vídeo al campo y poder ajustar las cosas que solo pasan en el campo. Luego se ve que en el partido el equipo está muy preparado para lo que se va a enfrentar", comentó.

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La confianza de 'Rino' en Barrenetxea

Pese a las lesiones, Barrenetxea siempre ha contado con la confinaza de Matarazzo para tener minutos. Algo que el propio Ander destaca recordando sus palabras al llegar, cuando todavía arrastraba una lesión. "Desde el primer día me dijo que era un jugador importante para él, que me quería meter ya en las alineaciones. Siempre que he estado me ha sacado de titular o de suplente bastante rápido".

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