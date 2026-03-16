Lesión de Yangel Herrera: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con la Real Sociedad

Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 21:40h.

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Nueva lesión del venezolano esta temporada

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Yangel Herrera ya conoce con más detalles la lesión que sufrió el pasado domingo frente a Osasuna y que le obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas a los pocos minutos de entrar. El parte médico emitido por la Real Sociedad especifica que el venezolano sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su evolución en los próximos días.

La temporada de Yangel Herrera, por desgracia, está transcurriendo marcada por las lesiones. Llegó a la Real roto y tuvo que esperar varias jornadas para debutar. El futbolista txuri urdin ha ido sufriendo roturas que le han impedido tener continuidad. Ante Osasuna explotó.

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Yangel se sentó de nuevo en el banquillo a los pocos minutos de salir al partido y lo hizo hundido ante una nueva lesión. No pudo evitar las lágrimas y recibió el consuelo de sus compañeros, a la espera de saber si estará o no disponible para la final de la Copa del Rey del próximo mes de abril.

El parte médico de la Real Sociedad

Este ha sido el parte médico emitido por la Real Sociedad para informar sobre la lesión de Yangel Herrera:

El jugador Yangel Herrera presentó unas molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda en el encuentro de ayer. Las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular. Su evolución marcará la disponibilidad.