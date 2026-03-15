Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 23:53h.

El técnico explicó que el portugués rinde mejor partiendo desde la izquierda

Guedes no se olvida del Valencia al descifrar su ambicioso objetivo con la Real Sociedad: "Trabajando por ello"

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Anoeta aún celebraba la victoria de la Real Sociedad cuando Pellegrino Matarazzo apareció en zona mixta con una mezcla de satisfacción y cautela, pero el técnico también tuvo que atender una preocupación: la lesión de Yangel Herrera. Entre análisis tácticos, elogios a Gonçalo Guedes y palabras sobre la personalidad de Mikel Oyarzabal, el entrenador dejó varias claves de la noche realista.

La clave del triunfo y el elogio a Guedes y Oyarzabal

El técnico se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo de su equipo, destacando la concentración defensiva y la intensidad en la presión como factores decisivos para lograr la victoria. “Estuvimos muy concentrados. Siento que hoy defendimos bien excepto en el gol. Bien en la presión, bien en las transiciones. Esa fue la clave”.

Matarazzo también tuvo palabras para Gonçalo Guedes, uno de los grandes protagonistas del partido, explicando incluso la posición en la que considera que el portugués puede ofrecer su mejor rendimiento. “Yo sé dónde prefiere jugar él. Desde esa posición en la parte izquierda marca más goles. También hablamos del choque que tuvo en la primera mitad para saber cómo estaba”.

El entrenador tampoco quiso dejar pasar la actuación de Mikel Oyarzabal, capitán del equipo, cuya personalidad volvió a quedar reflejada en el penalti que abrió el marcador. “Me hubiese gustado que marcase esos tres goles en las primeras ocasiones, pero luego esa mentalidad de coger el balón y tirar ese penalti dice mucho de lo que es este jugador”.

La preocupación por Yangel Herrera y la prudencia con Europa

El momento más inquietante del encuentro llegó con la salida de Yangel Herrera poco después de entrar al campo. El centrocampista venezolano notó molestias en el sóleo y tuvo que abandonar el partido.

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Matarazzo confirmó que el jugador sufre un problema muscular, aunque el club todavía espera los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance exacto. “Es en el sóleo, todavía estamos esperando las pruebas. Le ha costado mucho volver después de la lesión. Esperemos que vuelva cuanto antes”.

Por último, el entrenador quiso rebajar cualquier tipo de euforia respecto a la lucha por puestos europeos, a pesar de que la Real se encuentra en una posición favorable en la tabla. “No quiero hablar de ello. Estoy feliz, estamos haciéndolo bien. Estamos concentrados en el siguiente partido”.

El técnico dejó claro que la prioridad del equipo sigue siendo mantener la concentración y seguir sumando puntos jornada a jornada en el tramo final de la temporada.