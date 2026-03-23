Pablo Sánchez 23 MAR 2026 - 10:36h.

Álex Remiro vuelve a estar en la órbita del FC Barcelona y Deco ya se ha reunido con sus agentes

Solo tres derrotas en 16 partidos con el técnico de Nueva Jersey

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La derrota de la Real Sociedad ante el Villarreal el pasado viernes no empaña el rendimiento protagonizado por el equipo desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. El de Nueva Jersey ha logrado meter al equipo en la final de la Copa del Rey y entre los candidatos a pelear por plazas europeas hasta el final de la temporada en LALIGA EA SPORTS. La evolución del equipo también se ve reflejada en la selección española.

Luis de la Fuente citó el pasado viernes a cuatro jugadores de la Real Sociedad para los compromisos ante Serbia y Egipto. Se trata de Álex Remiro, Carlos Soler, Barrenetxea y Oyarzabal. Todos ellos están a un nivel excelso y esta es la recompensa.

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Antes del último encuentro liguero, Pellegrino Matarazzo comentó lo feliz que estaba por los chicos y puso en valor un factor clave en la Real Sociedad para que hasta cuatro futbolistas de la plantilla se marchen con la selección española. "Estoy muy contento por los chicos, son muchos los jugadores a los que ha llamado, eso habla del rendimiento individual de los jugadores y también del equipo. Cuanto más ganas más llama la atención", comentó el técnico en Movistar.

Los números de Matarazzo

El rendimiento y el cambio anímico protagonizado por esta nueva Real Sociedad también tiene su reflejo en los números. Con Matarazzo a los mandos, la Real solo ha perdido tres partidos y todos ellos ante rivales de mayor entidad y en sus respectivos estadios: Real Madrid, Atlético y Villarreal el pasado viernes. Nueve victorias y cuatro empates evidencian la mejoría en los 16 partidos que el americano acumula en el banquillo.

Entre los fijos de Luis de la Fuente está un Oyarzabal que vuelve a viajar con España en uno de sus momentos futbolísticos más dulces. Su entrenador se deshace en elogios hacia él. "Mikel es un jugador muy importante para nosotros. A nivel de cifras goleadores, por su trabajo defensivo, su liderazgo, es un gran jugador para nosotros", agregó.