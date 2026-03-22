La Real Sociedad confirma la lesión de Igor Zubeldia con la final de Copa del Rey en el aire

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 13:17h.

Igor Zubeldia sufre una lesión en el muslo izquierdo

El uno por uno y notas de la Real Sociedad en Villarreal con siete suspensos y dos señalados

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La Real Sociedad ha confirmado este domingo la lesión de Igor Zubeldia después de que el central tuviera que marcharse del encuentro del pasado viernes en La Cerámica ante el Villarreal por estos problemas físicos. El futbolista de Azkoitia sufre una dolencia en el "bíceps femoral izquierdo" que le hace ser duda para la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja del próximo 18 de abril.

El zaguero tuvo que pedir el cambio ante el Villarreal al sufrir un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo, lo que provocó que se le viera afectado en el banquillo tras un encuentro en el que no estuvo fino. Este sábado se sometió a una resonancia para conocer con precisión la afectación y, aunque el club no ha concretado la gravedad ni el tiempo de baja que acarreará, es probable que necesite cerca de un mes de recuperación.

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Con Álvaro Odriozola fuera de lo que queda de temporada, Pellegrino Matarazzo cuenta con las dudas de Igor Zubeldia, Yangel Herrera y Take Kubo para la final de Copa frente al Atlético. Los dos primeros han caído en los dos últimos encuentros de la Real Sociedad, mientras que el japonés, que espera volver tras el parón aunque habrá que ver en qué condición, tras haber jugado apenas cuatro partidos desde la llegada del técnico neoyorquino.

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Jon Martín y Duje Caleta-Car, que se han alternado con Zubeldia durante la etapa de Matarazzo en Donosti, se presentan ahora como la pareja de centrales titular a la espera de recuperación de su compañero para la final. Entre las alternativas se encuentra un Aritz Elustondo que ha perdido mucho protagonismo y que tuvo minutos en La Cerámica.

Comunicado de la Real Sociedad con la lesión de Igor Zubeldia

Igor Zubeldia presentó molestias en la parte posterior del muslo izquierdo durante el transcurso del Villarreal CF – Real Sociedad del pasado viernes. Las pruebas realizadas por el Servicio Médico de la Real Sociedad confirman una lesión del músculo bíceps femoral izquierdo.

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Ha comenzado a ser tratado mediante fisioterapia. La vuelta a la actividad habitual será progresiva y dependerá de las características de la lesión y de la evolución.

Servicio Médico de la Real Sociedad de Fútbol SAD.