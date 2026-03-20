Último examen del estadio de la Real Sociedad antes de la decisión definitiva de la FIFA

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

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La FIFA ha realizado este viernes su última visita de cara a las sedes del Mundial 2030. Tras dos semanas recorriendo todo el país, una delegación del máximo organismo del fútbol mundial ha acudido a San Sebastián para ver de primera mano las instalaciones de Anoeta, en la que supone su segunda visita desde que se anunció que el recinto de la Real Sociedad sería una de las futuras sedes del torneo.

El plan de los técnicos no era otro que el de examinar distintos elementos del estadio para auditar aspectos claves como la infraestructura, los accesos y su modernidad.

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La FIFA ya visitó el estadio donostiarra anteriormente y calificó Anoeta con una valoración técnica de 3,8 puntos sobre 5 puntos posibles, colocando el recinto vasco en aquel momento sólo por encima de La Rosaleda (3,7), el RCDE Stadium (3,6) y Riazor (3,4). Desde entonces, Málaga y La Coruña han anunciado su renuncia a acoger la cita por distintos motivos, por lo que San Sebastián alberga, junto al estadio del Espanyol, una de las peores notas actuales.

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Anoeta y las sedes de España para el Mundial 2030

Aquella evaluación también colocaba a Anoeta como un estadio preparado para albergar unos posibles cuartos de final del Mundial, pero señalaba algunos de los problemas: el acceso mediante transporte público y el alojamiento de la ciudad. La accesibilidad es unos de los principales aspectos negativos, inconveniente que la afición lleva manifestando varios años y que resulta importante ante una cita del calibre del Mundial.

Además, el recinto también está obligado a realizar una pequeña ampliación para alcanzar los 42.000 asientos, que en teoría se ganarán durante los próximos meses colocando nuevas filas en la zona más alta de las dos gradas laterales.

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Así pues, todavía no es seguro que Anoeta sea una de las sedes de la cita de 2030. Las conclusiones que haya podido sacar este viernes la FIFA pueden ser clave en la elección final, pues se trata del último examen antes de conocer la lista oficial de sedes del Mundial. La FIFA planea realizar otra evaluación en octubre y tomar una decisión final a principios de 2027.

De momento, los nueve estadios que siguen en la candidatura oficial son Santiago Bernabéu, Metropolitano, La Cartuja, Gran Canaria, Camp Nou, RCDE Stadium, San Mamés, La Romareda y el propio Anoeta. Mestalla y Balaídos están luchando para entrar en una lista de estadios que, de momento, está repartida de forma bastante desigual a lo largo de la península española.