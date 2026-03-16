David Torres 16 MAR 2026 - 15:01h.

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ValenciaEl Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que renuncia a ser sede del Mundial 2030, una situación que aumenta las opciones del Nou Mestalla, aún en construcción, a ser sede mundialista tras quedar fuera en la primera elección de estadios debido a la incertidumbre sobre el recinto valencianista en aquel momento. Cayó Málaga y ahora Riazor, lo que puede abrir la puerta al Nou Mestalla (Valencia) y Balaídos (Vigo), que han mostrado su intención de ser sedes y que, en el caso de Valencia, cuenta con el apoyo de la RFEF (Louzán fue claro el otro día) y del CSD. Falta el OK de la FIFA que se producirá a finales de este año.

Los siete requisitos que exige la FIFA para ser sedes del Mundial 2030

Detrás de esta buena colocación de Valencia como sede del Mundial 2030 hay un trabajo silencioso de la candidatura, formada por cuatro instituciones (Ayuntamiento de Valencia, Generalitat, Valencia CF y Federación Valenciana), que ya entregó su bidbook (dosier) a la FIFA en diciembre de 2024, como adelantó en exclusiva ElDesmarque.

En concreto, son siete requisitos los que deben cumplir los estadios y las candidaturas para ser sede del Mundial 2030, tal y como pide la FIFA y como Valencia la candidatura desde el 15 de julio de 2022.

1) Unión e Interlocutor único: La sede debe estar liderada por una institución que ejerza de interlocutor principal para garantizar tanto una adecuada comunicación como las garantías requeridas.

2) Acabado en 2029. En concreto, los estadios pendientes de reforma deben estar finalizados un año antes de la cita es la fecha mínima exigida.

3) Aforo: Se exige que las ciudades aspirantes dispongan de un estadio con un mínimo de 43.000 espectadores netos (Mestalla los tiene) para acoger partidos de la fase de grupos y de 60.000 en el caso de los partidos de semifinales Para la final y el partido inaugural, la capacidad del estadio ha de ser superior a los 80.000 espectadores

4) Cuatro estrellas. Todos los estadios deben acreditar, como mínimo, la categoría de cuatro estrellas y confirmar la disponibilidad absoluta del estadio con un mes de antelación al inicio de la competición como mínimo.

5) Zona exterior amplia para servicios. se exige una zona exterior contigua al estadio con dimensiones suficientes para instalar todos los servicios complementarios de seguridad, televisión, etc, con un mínimo de 10.000 metros cuadrados. Además, 3.000 metros cuadrados cuadrados de accesibilidad y para la fan zone.

6) 5.000 plazas de parking. Además, deberá haber zonas de aparcamiento en las inmediaciones del estadio con un mínimo de 5.000 plazas, No en en el estadio, como ya explicó ElDesmarque, sino en zonas cercanas al mismo. Además, deben tener y transporte público garantizado para los espectadores, "También tendremos que hacer estudios de movilidad y seguridad para garantizar la celebración", aseguran desde el consistorio cuando se les pregunta por el asunto

7) Cuatro hoteles, subsedes, clínicas, aeropuerto... Cerca del estadio tiene que haber cuatro hoteles de cinco estrellas a menos de 40 kilómetros de la sede, aeropuerto, centro ferroviario y un mínimo de cuatro subsedes o centros de entrenamiento así como instalaciones sanitarias de máxima capacidad.

Las exigencias de la FIFA además del estadio: campos de entrenamiento, TV

Entre los requisitos de la FIFA, además del Nou Mestalla hay otras peticiones que la candidatura de Valencia cumple a la perfección. No en vano, es una Comunidad preparada para el turismo y

INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO en toda la Comunidad Valenciana:

Cada sede deberá tener alrededor hoteles y complejos de entrenamiento para los árbitros y las selecciones que disputen sus partidos en esa sede (hay que recordar que cada una de las sedes albergará 4 ó 5 partidos). En el caso de Valencia se contempla desde Villarreal hasta centros en la provincia de Alicante además, claro está, de instalaciones como la Ciudad Deportiva de Paterna. Estos son los requisitos que pide la FIFA

Campos de entrenamiento:

72 opciones adecuadas de instalaciones de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal de la selección. Las instalaciones de entrenamiento

Cuatro (4) opciones adecuadas de instalaciones de entrenamiento en la sede por estadio (vinculadas a un hotel).

Un mínimo de dos (2) opciones adecuadas de instalaciones de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal de los árbitros.

Localización: deberán estar situadas a 20 minutos en autobús del hotel correspondiente asociado al equipo

Número de campos y superficies de juego: Al menos uno con las mismas caracterústicas de césped y tamaño que el del estadio principal

Periodo de uso exclusivo y uso de los campos: Este periodo comienza 14 días naturales antes del partido inaugural y termina un día natural después del último partido de la selección que las haya elegido

CENTRO INTERNACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN:

El CIRTV tendrá una zona interior de al menos 45 000 m² y una zona exterior de 8000 m².

Lo ideal es que pueda accederse a la ubicación del CIRTV por transporte público o a pie, y que se encuentre a 30 minutos de las opciones de alojamiento.

RECINTOS DEL FIFA FAN FESTIVAL, cerca del centro de Valencia

Las candidaturas deben proponer un mínimo de dos (2) lugares apropiados por sede para instalar el FIFA Fan Festival™.

Deberá estar ubicado en un lugar emblemático, a ser posible en el centro de la ciudad,

RECINTOS DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA COMPETICIÓN:

Las candidaturas deben proponer un mínimo de un (1) recinto apropiado para celebrar el sorteos y reuniones informativas

ALOJAMIENTO para el Mundial 2030 en una ciudad turística como Valencia: hoteles y más

Para el público en general y aficionados "es necesario demostrar que se dispone de servicios hoteleros suficientes para el público general en cada ciudad anfitriona. Del mismo modo, esta capacidad hotelera también debe ser de una categoría adecuada (habitaciones de hotel de 3 a 5 estrellas)". Aunque admite otros tipos de alojamiento como apartamentos o similar.

A modo de resumen el número mínimo aproximado de habitaciones necesarias durante un momento de alta demanda en cada ciudad anfitriona con respecto al alojamiento general es el siguiente: 6000 habitaciones en las ciudades anfitrionas de los partidos de semifinales; y 4000 habitaciones en las ciudades anfitrionas del resto de partidos

Para los protagonistas: Se deberá demostrar que se dispone de suficientes servicios hoteleros para los diversos grupos de la FIFA en cada ciudad anfitriona. Todos deben ser hoteles de 4 ó 5 estrellas con la siguiente capacidad:

Hotel de las oficinas principales de la FIFA:: 700 habitaciones

Hoteles de la FIFA en las sedes hasta 450 habitaciones

Hoteles de concentración de los equipos: 80 habitaciones por equipo

Hotel de los árbitros: 300 habitaciones

Hoteles VIP FIFA; 50 habitaciones como mínimo

Hoteles para el sorteo; 1900 habitaciones

Hoteles Congreso FIFA: 800 habitaciones

Alojamiento para el CIRTV hasta 4.000 habitaciones incluyendo apartamentos y demás (pueden ser de 3 ó 4 estrellas)

Otros usos: medios de comunicación y sponsors, hasta 1.400 habitaciones.