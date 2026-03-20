Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 22:57h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Carlos Soler analiza su principal cambio entre la Real Sociedad y el Valencia: "No tiene nada que ver"

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La Real Sociedad cayó derrotada por 3-1 ante el Villarreal en un partido en el que los de Matarazzo no pudieron celebrar la llamada de Luis de la Fuente a tres jugadores realistas. Los errores en defensa pusieron el partido muy cuesta arriba desde el principio y el tanto de Luka Sucic al poco de volver del descanso no logró iniciar la reacción.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [7]: A pesar de los tres goles, fue el mejor de la Real Sociedad en un partido en el que evitó una goleada mayor del Villarreal con varias paradas de mérito. Todo esto, antes de jugarse un puesto en la Selección Española de cara al Mundial.

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Jon Mikel Aramburu [5]: El mejor de la Real en defensa, sobre todo en los duelos individuales, aportando la intensidad que le faltaba en demasiados momentos a sus compañeros en la zaga donostiarra.

Jon Martín [3]: Santi Comesaña le ganó la partida en el balón parado del 1-0 en la primera de las jugadas en las que estuvo flojo en defensa, confirmando su bajón con respecto a la primera vuelta.

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Igor Zubeldia [2]: Doble error en el 2-0 del Villarreal perdiendo primero la marca de Gerard Moreno y resbalándose después antes de que rematara Mikautadze. Estuvo flojo en defensa y, para colmo, se terminó marchando lesionado al poco de arrancar la segunda mitad.

Sergio Gómez [4]: Mejor en ataque que en defensa ya que, mientras Pépé le puso en problemas constantemente, con la pelota en los pies sí ayudó más a la Real generando juego por la izquierda.

Jon Gorrotxategi [2]: El centrocampista regresaba tras su lesión e hizo aguas ya desde el principio, cuando perdió la marca de Gerard Moreno en el tanto del catalán que abría la lata en La Cerámica. No fue capaz de controlar al Villarreal ni de ser preciso con la pelota en los pies.

Carlos Soler [5]: El valenciano, de vuelta a la Selección Española, intentó ordenar a su equipo desde la medular pero se encontró por momentos demasiado solo.

Ander Barrenetxea [4]: Arrancó intentando poner balones al área desde la banda pero ni estuvo fino en este apartado ni logró romper con desmarques ni regates a la zaga rival. Tuvo además un error grave que pudo costar otro gol del Villarreal en una mala noche tras recibir la llamada de Luis de la Fuente.

Gonçalo Guedes [5]: En su regreso a La Cerámica, el portugués estuvo muy activo aunque también muy controlado por la defensa rival frenándole con faltas en muchas ocasiones. Movió a sus compañeros por el frente de ataque con sus balones al espacio sin mucha respuesta. Se jugó un penalti cerca del final.

Brais Méndez [6]: Estaba siendo de lo mejor de la Real Sociedad en ataque hasta que fue sustituido ya que, a pesar de que estuvo por momentos desconectado, fue el más preciso para intentar generar peligro en el área grogueta.

Mikel Oyarzabal [3]: No le salió nada al capitán. Desperdició un mano a mano ante Luiz Júnior en la más clara de la primera mitad y se terminó desesperando ante un mal encuentro.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Villarreal-Real Sociedad

Luka Sucic [7]: Tardó un minuto en marcar tras salir al campo después del descanso al cazar un balón suelto para marcar con Luiz Júnior fuera de la portería. Se fue desinflando tras un buen arranque, aportando energía a sus compañeros.

Duje Caleta-Car [5]: Mejoró las prestaciones en el eje de la zaga tanto de Zubeldia, por el que salió cuando este se lesionó, como de Jon Martín, a diferencia de lo visto en el primer tramo de la campaña.

Aritz Elustondo [5]: No tuvo problemas en defensa desde que entró al campo en la segunda mitad para recomponer el equipo.

Orri Óskarsson [5]: Le llegaron pocos balones más allá de cuando bajó a recibir y sólo pudo anotar un gran gol que sería anulado por fuera de juego.

Arsen Zakharyan [4]: Salió ya cerca del final con poco partido por delante para brillar y tuvo en sus botas un mano a mano que desperdició mandándola muy lejos de la portería.