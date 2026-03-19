Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 14:07h.

El técnico estadounidense pasa revista antes de medirse al Villarreal

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GipuzkoaPellegrino Matarazzo pasa revista antes de visitar La Cerámica. La Real Sociedad, con la fecha señalada de la final de la Copa del Rey en mente, busca afianzar su pelea europea antes de un nuevo parón internacional. Será el primero que viva el técnico estadounidense en San Sebastián, una situación que no le desvía del foco. El entrenador txuri urdin también respondió a nombres propios en sala de prensa.

El Villarreal concentra todos los esfuerzos de Matarazzo: "Jugamos contra el cuarto. Si queremos continuar mejorando en la tabla es importante ganar partidos contra equipos de este nivel. Es muy importante LALIGA, ya lo demostramos la semana pasada. Es un gran equipo. Tienen muchas virtudes individuales, colectivas en transición donde son muy peligrosos".

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Yangel Herrera. "Estamos esperando su regreso, con la esperanza de que pueda ser un poco más rápido. Veremos qué tan rápido progresa y si será o no una opción para la final. Por supuesto, intentaremos acelerar el proceso para que sea una opción para nosotros, pero no es seguro que llegue a tiempo. Veremos. Lo llevamos día a día".

Take Kubo. "Está muy centrado y con alegría. Esa es mi sensación, porque está progresando y está trabajando muy duro. Lo que demuestra su enfoque, demuestra que realmente tiene muchas ganas de volver. Y ahora mismo se siente bien".

Jon Gorrotxategi. "Ha estado entrenando desde la semana pasada, así que tiene muchos días de entrenamiento con nosotros y está listo para el partido de mañana".

Aguirre. "No quiero comparar a nuestros jugadores. Hemos decidido llevarnos a Ibai con nosotros y es un talento enorme en el club. Lo ha demostrado en los partidos que ha jugado con el Sanse, lo ha demostrado con nosotros en los entrenamientos. Tiene muchísimas fortalezas y también ha estado entrenando bien estos dos últimos días".