Take Kubo no viaja con Japón y le da una alegría a Pellegrino Matarazzo

Celia Pérez 24 MAR 2026 - 10:15h.

El japonés ya se ejercita junto a sus compañeros

El factor que Matarazzo pone en valor en la Real Sociedad ante la llamada de Luis de la Fuente: "Llama la atención"

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Pellegrino Matarazzo ha comenzado la semana del parón de selecciones con una buena noticias. A pesar de contar con la ausencia con un buen número de nombres que están concentrados con sus selecciones, el estadounidense tendrá a su disposición a Take Kubo. El japonés finalmente no viajará con su selección a Londres y se quedará en Zubieta para llegar completamente recuperado al primer partido postparón.

De hecho, el extremo japonés regresó este lunes a los entrenamientos, tras más de dos meses en el dique seco por lesión, y podrá volver a jugar ante el Levante. Se pudo ver a Kubo ejercitándose con normalidad junto al resto de compañeros y dejando atrás la rotura en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el pasado 18 de enero en el encuentro ante el Barcelona y desde la que ha estado de baja.

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Entremedias viajó a Japón para desconectar unos días y ser tratado por fisioterapeutas de su país y después regresó a San Sebastián para proseguir con su recuperación. El atacante txuri urdin no ha podido ser parte del crecimiento del equipo en los últimos dos meses, aunque ya fue una pieza clave para el entrenador realista, Pellegrino Matarazzo, en los cuatro partidos en que coincidieron.

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Aunque en un principio iba a viajar a Londres para concentrarse con su selección, como señaló Matarazzo a los medios de comunicación, finalmente se quedará en la capital guipuzcoana para estar al 100% en el encuentro liguero ante el Levante. Todo ello, con la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid en mente.

Ahora Pellegrino afronta una semana sin los internacionales Remiro, Caleta-Car, Aramburu, Jon Martin, Guedes, Carlos Soler, Barrenetxea, Oyarzabal, Oskarsson y Sucic, además de las ausencias de los lesionados Gorrotxategi, tocado, y Turrientes. Para completar un entrenamiento bajo mínimos, Matarazzo llamó a los canteranos Jon Balda y Gorka Carrera.