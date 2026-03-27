Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 11:50h.

Matarazzo responde a Kubo, Yangel Herrera y a una nueva perla de la Real Sociedad: "No quiero comparar"

Se prepara para recuperar su mejor nivel

Compartir







Take Kubo ya está en puerta de salida. El japonés se prepara para volver con la Real Sociedad en el momento clave de la temporada, con la pelea por Europa candente y la final de Copa a la vuelta de la esquina. El jugador nipón tratará de recuperar su mejor forma cuanto antes para estar a disposición de Matarazzo. Lo que más ilusión le hace es poder estar listo para La Cartuja.

La final de Copa que ha plagado de ilusión el entorno txuri urdin. No se habla de otra cosa ante el buen momento de forma de la Real. El equipo se mantuvo con vida en el torneo hasta que su mejoría fue real y todo salió rodado para estar en la final. El momento clave fue ante el Alavés, con 2-1 en el marcador y un penalti en contra. Si hay un jugador que vivió ese momento de una manera un tanto especial ese fue Take Kubo.

Durante su entrevista en OndaCero Euskadi, Kubo recordó cómo vivió desde la distancia el devenir de dicho partido. Hasta había tirado la toalla. "Estaba en Japón cuando jugamos contra el Alavés y en el momento del penalti en contra apagué la televisión. Y de repente enciendo y veo que vamos ganando. Serían como las cinco de la mañana, yo estaba dormido, me levanto y justo fue dos minutos antes del penalti. Íbamos perdiendo 1-0, luego ese penalti en contra y me fui a dormir otra vez. Cuando me despierto veo que la Real va ganando y... ‘¡Hostia, a lo mejor este año!’.

Kubo se apunta a la final

Como decíamos, Kubo está de vuelta a la espera de recuperar el tono físico después de dos meses fuera de los terrenos de juego. El japonés se apunta a la final de Sevilla y quiere hacerlo en óptimas condiciones. De momento lo único que puedo decir es que voy a llegar, otra cosa es cómo".