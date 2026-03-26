Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 13:36h.

El conjunto txuri urdin tiene, a priori, un final de temporada favorable y viene apretando

Así quedará la clasificación final de LaLiga EA Sports según el Big Data: campeón, Europa y descensos

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Calma tensa. El parón de marzo permite a los equipos resetear y analizar sus situaciones durante dos semanas en las que se ejercitan sin sus internacionales. A la vuelta, LALIGA EA Sports entrará en su tramo más importante con todas sus luchas abiertas: el título, las clasificaciones europeas y la pelea por la salvación. La encarrilada quinta plaza extra para la UEFA Champions League abre más si cabe el abanico entre los clubes que batallan por Europa con Real Betis y Celta de Vigo bien posicionados, aunque también con Real Sociedad y Athletic Club al acecho.

Sin obviar a Getafe, Osasuna y Espanyol, estos cuatro conjuntos, por tendencia y plantillas, apuntan a protagonizar una vibrante pelea deportiva en las últimas nueve jornadas del campeonato doméstico. En ElDesmarque analizamos el calendario, otro elemento a tener en cuenta.

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Real Betis y Celta de Vigo, condicionados por la Europa League

Verdiblancos y celestes siguen vivos en la UEFA Europa League y sueñan con Estambul. Entre la jornada 30 y la 32, Betis y Celta disputarán los cuartos de final del torneo europeo ante Sporting de Braga y SC Friburgo respectivamente. Además, si siguen ambos adelante, protagonizarían una vibrante, a la par que exigente, eliminatoria de semifinales en el lado izquierdo del cuadro.

Así las cosas, los de Manuel Pellegrini tendrán que compaginar el esfuerzo europeo con un final de calendario en LALIGA con un duelo directo en Anoeta y los partidos ante Real Madrid y FC Barcelona:

Jornada 30: Real Betis - Espanyol

Jornada 31: Osasuna - Real Betis

Jornada 32: Real Betis - Real Madrid

Jornada 33: Girona - Real Betis

Jornada 34: Real Betis - Real Oviedo

Jornada 35: Real Sociedad - Real Betis

Jornada 36: Real Betis - Elche

Jornada 37: FC Barcelona - Real Betis

Jornada 38: Real Betis - Levante

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Por su parte, los pupilos de Claudio Giráldez aún tienen que enfrentarse a buena parte de los primeros clasificados, así como visitar San Mamés:

Jornada 30: Valencia - Celta

Jornada 31: Celta - Real Oviedo

Jornada 32: Villarreal - Celta

Jornada 33: FC Barcelona - Celta

Jornada 34: Celta - Elche

Jornada 35: Atlético de Madrid - Celta

Jornada 36: Celta - Levante

Jornada 37: Athletic - Celta

Jornada 38: Celta - Sevilla

Real Sociedad y Athletic, enfocados en la recta final de LALIGA

El equipo txuri urdin cuenta con la distracción de la final de la Copa del Rey, emplazada para el próximo sábado 18 de abril. Por su parte, los leones buscarán dar una alegría a Ernesto Valverde en su adiós al banquillo rojiblanco en forma de clasificación europea. Tanto Real Sociedad como Athletic, con 38, están a seis puntos del quinto puesto que defiende el Real Betis.

El calendario final de la Real Sociedad en LALIGA cuenta con un único enfrentamiento directo y hasta cinco partidos como local:

Jornada 30: Real Sociedad - Levante

Jornada 31: Real Sociedad - Deportivo Alavés

Jornada 32: Rayo Vallecano - Real Sociedad

Jornada 33: Real Sociedad - Getafe

Jornada 34: Sevilla - Real Sociedad

Jornada 35: Real Sociedad - Real Betis

Jornada 36: Girona - Real Sociedad

Jornada 37: Real Sociedad - Valencia

Jornada 38: Espanyol - Real Sociedad

Por último, el Athletic Club, únicamente en una competición, cuenta con un enfrentamiento directo en esta recta final y varios partidos contra clubes de la zona alta: