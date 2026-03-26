El calendario, otro elemento que agita la lucha por Europa: partidos directos, factor campo y los grandes
El conjunto txuri urdin tiene, a priori, un final de temporada favorable y viene apretando
Así quedará la clasificación final de LaLiga EA Sports según el Big Data: campeón, Europa y descensos
Calma tensa. El parón de marzo permite a los equipos resetear y analizar sus situaciones durante dos semanas en las que se ejercitan sin sus internacionales. A la vuelta, LALIGA EA Sports entrará en su tramo más importante con todas sus luchas abiertas: el título, las clasificaciones europeas y la pelea por la salvación. La encarrilada quinta plaza extra para la UEFA Champions League abre más si cabe el abanico entre los clubes que batallan por Europa con Real Betis y Celta de Vigo bien posicionados, aunque también con Real Sociedad y Athletic Club al acecho.
Sin obviar a Getafe, Osasuna y Espanyol, estos cuatro conjuntos, por tendencia y plantillas, apuntan a protagonizar una vibrante pelea deportiva en las últimas nueve jornadas del campeonato doméstico. En ElDesmarque analizamos el calendario, otro elemento a tener en cuenta.
Real Betis y Celta de Vigo, condicionados por la Europa League
Verdiblancos y celestes siguen vivos en la UEFA Europa League y sueñan con Estambul. Entre la jornada 30 y la 32, Betis y Celta disputarán los cuartos de final del torneo europeo ante Sporting de Braga y SC Friburgo respectivamente. Además, si siguen ambos adelante, protagonizarían una vibrante, a la par que exigente, eliminatoria de semifinales en el lado izquierdo del cuadro.
Así las cosas, los de Manuel Pellegrini tendrán que compaginar el esfuerzo europeo con un final de calendario en LALIGA con un duelo directo en Anoeta y los partidos ante Real Madrid y FC Barcelona:
- Jornada 30: Real Betis - Espanyol
- Jornada 31: Osasuna - Real Betis
- Jornada 32: Real Betis - Real Madrid
- Jornada 33: Girona - Real Betis
- Jornada 34: Real Betis - Real Oviedo
- Jornada 35: Real Sociedad - Real Betis
- Jornada 36: Real Betis - Elche
- Jornada 37: FC Barcelona - Real Betis
- Jornada 38: Real Betis - Levante
Por su parte, los pupilos de Claudio Giráldez aún tienen que enfrentarse a buena parte de los primeros clasificados, así como visitar San Mamés:
- Jornada 30: Valencia - Celta
- Jornada 31: Celta - Real Oviedo
- Jornada 32: Villarreal - Celta
- Jornada 33: FC Barcelona - Celta
- Jornada 34: Celta - Elche
- Jornada 35: Atlético de Madrid - Celta
- Jornada 36: Celta - Levante
- Jornada 37: Athletic - Celta
- Jornada 38: Celta - Sevilla
Real Sociedad y Athletic, enfocados en la recta final de LALIGA
El equipo txuri urdin cuenta con la distracción de la final de la Copa del Rey, emplazada para el próximo sábado 18 de abril. Por su parte, los leones buscarán dar una alegría a Ernesto Valverde en su adiós al banquillo rojiblanco en forma de clasificación europea. Tanto Real Sociedad como Athletic, con 38, están a seis puntos del quinto puesto que defiende el Real Betis.
El calendario final de la Real Sociedad en LALIGA cuenta con un único enfrentamiento directo y hasta cinco partidos como local:
- Jornada 30: Real Sociedad - Levante
- Jornada 31: Real Sociedad - Deportivo Alavés
- Jornada 32: Rayo Vallecano - Real Sociedad
- Jornada 33: Real Sociedad - Getafe
- Jornada 34: Sevilla - Real Sociedad
- Jornada 35: Real Sociedad - Real Betis
- Jornada 36: Girona - Real Sociedad
- Jornada 37: Real Sociedad - Valencia
- Jornada 38: Espanyol - Real Sociedad
Por último, el Athletic Club, únicamente en una competición, cuenta con un enfrentamiento directo en esta recta final y varios partidos contra clubes de la zona alta:
- Jornada 30: Getafe - Athletic
- Jornada 31: Athletic - Villarreal
- Jornada 32: Atlético de Madrid - Athletic
- Jornada 33: Athletic - Osasuna
- Jornada 34: Deportivo Alavés - Athletic
- Jornada 35: Athletic - Valencia
- Jornada 36: Espanyol - Athletic
- Jornada 37: Athletic - Celta
- Jornada 38: Real Madrid - Athletic