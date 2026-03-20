Las pancartas de ElDesmarque que ayudaron al Betis en la remontada: "Fue muy bonito para nosotros"

Tito González 20 MAR 2026 - 14:44h.

Bartra llevó al vestuario unas pancartas con mensajes escritos por aficionados béticos

El dineral que ha ingresado el Betis por pasar a cuartos de la Europa League

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ElDesmarque también aportó su granito de arena a la remontada del Real Betis en la Europa League. En la antesala del partido contra el Panathinaikos, las cámaras de este periódico se echaron a las calles de Triana para testear el sentir de la afición antes de los octavos de final. En la mano de nuestro compañero Tito González, una cartulina blanca con rotulador verde, y una verde con rotulador blanco para que los béticos pudieran escribirle mensajes a los grandes protagonistas del juego. Una vez se rellenaron esas pancartas, acto seguido llegaron a la salida de los jugadores de la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras el entrenamiento. Cucho Hernández y Marc Bartra las recibieron, asegurando que irían directamente al vestuario. Y así fue.

Marc Bartra cumplió lo prometido y las dejó en el vestuario de La Cartuja antes del duelo frente al Panathinaikos. Este viernes también quiso mostrar su agradecimiento a ElDesmarque. "La dejé bien puesta para que cuando llegaran todos lo vieran. Son frases escritas por béticos y los sentimos cerca de la victoria. Os lo agradezco. Vamos a intentar hacer historia", aseguraba.

"Las vimos. Es importante para nosotros el apoyo de todos siempre. Jugamos por ellos. Esos mensajes nos animan mucho más, porque sabemos que representamos al Betis. Eso fue muy bonito para nosotros. Un gol os debemos, para ello que lo merecen mucho", espetaba Antony, goleador frente al Panathinaikos. "Son motivaciones plus, que a nosotros nos hacen mucho bien, así que muy agradecido a todos los béticos por los mensajes de apoyo", añadía el Chimy Ávila.

Los mensajes de los béticos a la plantilla

Una remontada que comenzó con ElDesmarque. “No hay duda, porque tenemos equipo para eso y para más”, rezaba el primero de los béticos que atiende al micrófono de Tito González. Los aficionados se atrevieron a darle consejos a los futbolistas, recordándoles que “llevan el escudo más grande del mundo en el pecho, las trece barras, la gloria bendita de Sevilla”. Unos pedían “casta, porque calidad sobra”, otro que tuvieran "calma” y “táctica”, lo que le da “el abuelo” Pellegrini. “Llevamos muchos años intentando llegar a donde estamos ahora mismo y con la ayuda del equipo, y de Pellegrini y de la afición, todos juntos vamos a llegar a donde tenemos que llegar, que es a la final en Estambul”, concluía uno de los más optimistas... y ahora ese deseo está un pasito más cerca.