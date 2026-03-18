Tito González - Basilio García Sevilla, 18 MAR 2026 - 07:23h.

ElDesmarque hace llegar a la plantilla los mensajes de los béticos

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Hay una calle en Sevilla que, más allá de las que están cerca del Benito Villamarín, tiene su puntito de beticismo. Es, cómo no, la trianerísima calle Betis, una de las más bonitas de la ciudad en el barrio con más encanto de la capital hispalense. Desde allí se empieza a forjar la remontada que, el próximo jueves, quiere brindar el Real Betis Balompié a su afición.

Si hay algo que no falla en el Betis son los suyos, los del manquepierda, y de esos hay muchos en Triana. Por eso, ElDesmarque ha paseado por sus calles en busca de béticos que manden mensajes a los futbolistas para hacerles llegar su aliento de cara a la remontada que quieren ver ante el Panathinaikos, para plantarse por primera vez en su historia en los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Una cartulina blanca con rotulador verde, y una verde con rotulador blanco para escribirle mensajes a los grandes protagonistas del juego. Una remontada que comienza con ElDesmarque. “No hay duda, porque tenemos equipo para eso y para más”, reza el primero de los béticos que atiende al micrófono de Tito González.

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“Claro que sí, vamos a ganar, pero por goleada, no vamos a ganar por poquitos, por goleadas vamos a ganar”, dice el más optimista, mientras que otro aboga por “echarle coraje” para llevarse la eliminatoria. “Claro que remonta, hombre, somos los mejores”, afirma sin dudar otro de los béticos, mientras que uno más conce a la perfección la idioncrasia de su equipo. “De la alegría a la pena, siempre el sufrimiento, pero lo consigue al final”. Otro quiere ver a su equipo como el “principal de Sevilla”. “Remontamos, 3-0”, asevera el más joven de los encuestados.

Los consejos a los jugadores

Los aficionados se atreven a darle consejos a los futbolistas, recordándoles que “llevan el escudo más grande del mundo en el pecho, las trece barras, la gloria bendita de Sevilla”. Unos piden “casta, porque calidad sobra”, otro que “tenga calma” y “táctica”, lo que le da “el abuelo” Pellegrini. “Llevamos muchos años intentando llegar a donde estamos ahora mismo y con la ayuda del equipo, y de Pellegrini y de la afición, todos juntos vamos a llegar a donde tenemos que llegar, que es a la final en Estambul”, concluye otro de los más optimistas.

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Esas pancartas, acto seguido llegaron a la salida de los jugadores de la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras el entrenamiento. Cucho Hernández y Marc Bartra las recibieron, y el colombiano aseguró que irían directamente al vestuario. La remontada del Betis, ya ha comenzado.