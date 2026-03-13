El Betis no remonta una eliminatoria europea desde hace más de 27 años

Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 16:34h.

El Betis solo remontó una (ante el Velje) de las cinco eliminatorias que empezó perdiendo fuera de casa

¿Dónde está mi Betis?

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El Betis Betis deberá romper su propia historia para colarse por primera vez en unos cuartos de final de la Europa League. Los verdiblancos, que cayeron derrotados este jueves frente al Panathinaikos (1-0), únicamente han remontado en su andadura europea una de las cuatro eliminatorias en las que disputó la vuelta en Sevilla tras perder el primer encuentro.

En la primera ronda de la edición 1998/99 de la Copa de la UEFA, el Betis perdió la ida en Dinamarca contra el Vejle, con gol de Graulund, pero se clasificó al golear a por 5-0 a los escandinavos en Sevilla, gracias a un hat trick de Iván Pérez y a sendos goles de Finidi y Gálvez.

El equipo adiestrado por Javier Clemente avanzó esa temporada hasta los octavos de final, en los que perdió por 4-1 en Bolonia (con goles de Fontolan -2-, Kolyvanov, Luciano y el bético Benjamín) y obtuvo una insuficiente victoria por 1-0, con tanto de Oli, en el Benito Villamarín.

La primera vez que el Betis se vio en la tesitura de remontar en casa fue en los 1/32 de final de la Copa de la UEFA, en la temporada 1982/83. Los verdiblancos cayeron 2-1 contra el Benfica en la idea y volvieron a salir derrotados en la vuelta, en el Benito Villamarín (1-2). Unos años más tarde, en la campaña 95/96 contra el Girondins de Burdeos, cuando perdió 2-0 en Burdeos (marcaron Dutuel y Croci) y ganó por 2-1 en Sevilla, donde Alexis y Stosic remontaron el gol inicial de Zidane.

También en los octavos de final de esta misma Europa League, hace tres años, el Manchester United eliminó a los verdiblancos tras perder los dos partidos: 4-1 en Old Trafford, donde marcaron Rashford, Antony, Bruno Fernandes, Weghorst y el visitante Ayoze, y 0-1 en la vuelta, con otro gol de Rashford.