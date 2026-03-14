Cómo conseguir una entrada gratis para el Betis - Panathinaikos de Europa League

Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 11:17h.

Todo aquel que lo desee podrá donar sangre del lunes 16 al miércoles 18

La Premier League se la pega en Europa mientras LALIGA se pone de cara la plaza extra en Champions

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El Real Betis ha organizado, junto al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla -situado en la Avenida Manuel Siurot, número 39-, una nueva campaña de Dona en Verde durante los próximos lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo, en horario de 9:00 a 20:00 horas. Una oportunidad de oro para ayudar a los que más lo necesitan, por la que a cambio podrán conseguir una entrada gratuita para el duelo del próximo jueves en La Cartuja.

Todos aquellos interesados en sumarse a esta buena causa deberán acudir al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla para su donación de sangre en los días y horas anteriormente detallados. A cambio recibirán una entrada gratuita para el partido de la UEFA Europa League que enfrentará al Real Betis con el Panathinaikos el próximo jueves, 19 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio La Cartuja. Adicionalmente, los donantes podrán adquirir ticket con un código para adquirir otra localidad al precio promocional de 20 euros.

Los voluntarios del Real Betis Balompié repartirán en el propio centro 200 números por día como máximo para la extracción de sangre en horario de 09:00 a 20:00 horas.

Cómo donar

Antes de la donación pasará una exploración médica y se le formulará una serie de preguntas al donante para comprobar que puede hacer efectiva su donación, entre ellas, ser mayor de edad, pesar al menos 50 kilos, no ir en ayunas, llevar DNI, no haber donado sangre durante los dos últimos meses o haber pasado cuatro meses tras un tatuaje o piercing.

Tras la donación, la sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de donación. No se podrá hacer deporte ni dos horas antes ni 24 horas después de haber donado sangre.