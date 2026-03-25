En Inglaterra hacen cuentas ante la posibilidad de que más de la mitad de los equipos jueguen en Europa el próximo curso

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En Inglaterra hacen cuentas ante un hecho que podría ser insólito: llevar 11 equipos a competiciones europeas. Si en España la cifra máxima podría ascender a diez clubes, en la Premier League se eleva uno más debido a su situación clasificatoria, aunque para ello se deberían dar una serie de condicionantes difíciles de cumplir.

De primeras, las cuentas son claras: la liga inglesa, al igual que la española, tiene cuatro plazas para la Champions League, dos para la Europa League y una para la Conference. En condiciones normales, los cuatro primeros clasificados de la Premier League van a la Champions, el quinto y el campeón de la FA Cup van a la Europa League y el campeón de la Carabao Cup, a la Conference.

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Pero aquí entran factores importantes. Para empezar, que la UEFA reparte una plaza extra de Champions que la Premier tiene ya prácticamente asegurada. Luego, que el Manchester City ha sido campeón de la Carabao Cup, por lo que su plaza de Conference irá a parar a la clasificación liguera. Y por si fuera poco, hay que añadir la opción de que el Liverpool gane la Champions, el Aston Villa gane la Europa League y el Crystal Palace gane la Conference.

Cabe recordar que el campeón de la Champions tiene plaza asegurada en la siguiente edición del torneo, sea cual sea su situación clasificatoria. Si ha quedado entre los cuatro primeros, nada cambia. Pero si ha quedado por debajo, esa plaza es adicional. Lo mismo sucede con el campeón de la Europa League, que se clasifica para la siguiente edición de la Champions, y con el campeón de la Conference, que se clasifica para la siguiente edición de la Europa League.

Qué necesita la Premier League para llevar 11 equipos a Europa

A partir de ahí, toca hacer cuentas. Contando ya con que Inglaterra tendrá una plaza extra de Champions y con que la plaza de la Conference League también 'caerá' al campeonato regular, la situación actual es la siguiente: los cinco primeros irían a la Champions, el sexto y el campeón de la FA Cup a la Europa League y el séptimo, a la Conference.

Pero pueden pasar muchas cosas entre medias. Si el Liverpool se proclama campeón de la Champions y no queda entre los cinco primeros clasificados de la Premier, serían seis los equipos en la máxima competición europea. Si además el Aston Villa se proclama campeón de la Europa League y tampoco queda entre los cinco primeros de la Premier, serían siete los equipos ingleses en la próxima edición de la Champions.

En este hipotético caso, tendría un total de diez equipos en competiciones europeas. Pero es que la cifra podría ascender a once si el Crystal Palace se proclama campeón de la Conference League y no consigue plaza europea a través de la Premier.

Una carambola que, evidentemente, no será sencilla. Para ello tendría que darse un triplete de títulos europeos para los clubes ingleses y muchos asteriscos clasificatorios.