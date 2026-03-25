Fran Fuentes 25 MAR 2026 - 09:45h.

En la Premier goza de un gran cartel y su perfil está muy cotizado

Unai Simón condena las amenazas a Jon Uriarte por su cargo en el Athletic: "Actos de borregos"

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La salida de Ernesto Valverde del Athletic Club ha propiciado la necesidad de un nuevo entrenador. Sin embargo, el momento para tomar una decisión es delicado. Y es que este mes de mayo se celebrarán elecciones en el club. Por tanto, a la espera de conocer quién será su presidente, amén del director deportivo que cimiente el nuevo proyecto zurigorri. En caso de seguir Jon Uriarte, el nombre de Edin Terzic cobra fuerza, aunque todo está condicionado a su reelección. Otro de los nombres fuertes era Andoni Iraola, cuyo futuro en el Bournemouth no está claro. Sin embargo, el técnico de Ursubil tiene otras opciones sobre la mesa que ponen de manifiesto el interés en torno a su figura.

Y es que, según revela el diario The Telegraph, el Crystal Palace ha sondeado a Andoni Iraola para que se haga cargo del equipo el próximo curso. No es un secreto que los eagles buscan técnico para el próximo curso, siendo José Bordalás una de las opciones preferidas desde hace meses. En este sentido, la continuidad de Oliver Glasner está en entredicho desde casi el inicio de la temporada, aunque la dirección deportiva aún no tiene claro el perfil ideal para asumir el cargo.

No son pocas las voces que sitúan a Andoni Iraola en el Athletic Club de cara al próximo curso. Sin embargo, todo queda a expensas de las elecciones a la presidencia. Y es que su carrera, tanto en el Rayo Vallecano como en el Bournemouth, le avala. Cabe esperar a los posibles candidatos a presidir el club, porque perfectamente su llegada podría estar vinculada a alguno de los aspirantes. Habrá que esperar, de todos modos, a la campaña electoral para conocer si su fichaje se liga a alguna de las candidaturas o si, por el contrario, el técnico continúa su carrera en otro destino.