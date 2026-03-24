Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 16:28h.

Mikel González persigue el fichaje de un prometedor central para el Athletic: objetivo veraniego

Se quedará recuperándose en Lezama

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Iñaki Williams no abandonará Lezama durante el parón de selecciones. Una conversación entre el Athletic Club y la selección de Ghana se saldó con su ausencia con la selección. Iñaki se quedará en Bilbao recuperándose de sus problemas físicos evitando así arriesgar a mayores lesiones en un momento tan importante de la temporada.

El club emitió un comunicado este martes para informar que Iñaki Williams no viajará con Ghana: "Iñaki Williams no viaja a la concentración de Ghana por molestias físicas tras las conversaciones mantenidas entre los servicios médicos del Athletic y de la selección de Ghana. El jugador continuará con su proceso de recuperación en Lezama".

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Nueva semana sin los tres internacionales

La plantilla del Athletic Club ha comenzado la semana de entrenamientos en Lezama con la habitual sesión de recuperación post partido para los titulares del pasado domingo frente al Real Betis y las ausencias de sus tres internacionales, Unai Simón, Aymeric Laporte e Iñaki Williams., aunque este último finalmente no viajará por problemas físicos.

Simón y Laporte están convocados con la selección española para los amistosos frente a Serbia y Egipto y el mayor de los Williams con la de Ghana de cara a los test, también preparatorios para el Mundial, que medirán al equipo africano con Austria y Alemania. El resto de futbolistas que jugaron de inicio ante el conjunto bético se han ejercitado en las instalaciones interiores mientras que en el exterior, a las órdenes de Ernesto Valverde, lo han hecho los suplentes y futbolistas como Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados que se encuentran en la última fase de recuperación de sus lesiones.

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Los jugadores tendrán mañana martes de jornada de descanso y entrenarán miércoles, jueves y viernes a las 11.00 horas antes de disfrutar del fin de semana libre aprovechando el parón liguero por la ventana FIFA. Será a partir del lunes cuando el Athletic empezará a preparar la visita del domingo 5 de abril al Getafe. Un partido para el que Valverde podría recuperar a Nico Williams, que habrá acumulado ya un mes de y medio de trabajo de su nuevo tratamiento para mitigar la pubalgia.

También podrían estar disponibles Egiluz y Maroan, con varias semanas de trabajo con el grupo tras restablecerse de sus lesiones de rodilla, y es segura la vuelta de Yeray Álvarez. El defensa vizcaíno finaliza el 2 de abril, el jueves de la próxima semana, la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta de una sustancia prohibida en un medicamento preventivo contra la caída del cabello.