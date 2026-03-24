Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 15:34h.

Irrupción en Tercera RFEF en su temporada de debut como sénior

Edin Terzic valora la llamada del Athletic en una operación con aristas: "Muy abierto"

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BizkaiaEn el Athletic Club no se habla de otra cosa que no sea el futuro sustituto de Ernesto Valverde. El baile de nombres para el banquillo de San Mamés de cara a la próxima temporada ha comenzado, y con el, el de las opiniones. Edin Terzic y Andoni Iraola encabezan esta lista de futuribles, pero la dirección deportiva que comanda Mikel González también trabaja en otras operaciones.

De cara al próximo mercado veraniego, la entidad rojiblanca deberá abordar varios casos en su primera plantilla, creciendo de forma considerable el optimismo con Yuri Berchiche. Aunque también se buscará seguir potenciando Lezama.

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Ahí, donde el Athletic construye las bases de su futuro, podría recalar la próxima temporada un espigado central que está causando sensación en la Tercera Federación y que el medio especializado en cantera rojiblanca Las Vacas de Lezama destapa este martes. Se trata de Paul Arrizabalaga.

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Quién es Paul Arrizabalaga, el prometedor central que sigue el Athletic

En su primera temporada como futbolista sénior, Paul Arrizabalaga está causando sensación en el Pasaia KE de la Tercera Federación. Nacido en el año 2006, este joven defensa central de gran envergadura está siendo seguido de cerca por el Athletic Club, como avanza la citada fuente. Pese a su juventud, el zaguero se ha hecho con un hueco en el once titular y disfruta de un alto porcentaje de minutos.

Es un central zurdo que, pese a su 1,90 de estatura, no está exento de calidad a la hora de sacar el balón jugado desde la retaguardia. Aún no hay tomada una decisión en firme sobre su incorporación, pero la dirección deportiva de los leones valora seriamente su fichaje de cara al próximo verano.

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La llegada de Paul Arrizabalaga encajaría a la perfección en la política de fichajes de Mikel González. Desde su llegada, el Director de Fútbol de los leones está apostando por detectar el talento en edades tempranas con el objetivo de abaratar costes y hacerse fuerte en su reducido mercado.