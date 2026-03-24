Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 13:28h.

Terzic gana peso en las últimas horas con Iraola atento

Edin Terzic valora la llamada del Athletic en una operación con aristas: "Muy abierto"

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BizkaiaA vueltas con el sustituto de Ernesto Valverde. Escasos días después del anuncio oficial del Txingurri, el Athletic Club ya trabaja en el relevo del banquillo con dos nombres que sobrevuelan San Mamés. En año de elecciones a la presidencia, y a la espera de la imprevista comparecencia de Jon Uriarte programada para este martes, Andoni Iraola y Edin Terzic ganan fuerza. Dos entrenadores que encajan en la pauta rojiblanca que avanza López Garai.

En una interesante entrevista concedida a Diario AS, el actual técnico de Mauritania responde al posible sustituto de Ernesto Valverde, sin ocultar su sueño de sentarse algún día en el banquillo de San Mamés, aunque se trata de un asunto que no desvía su atención.

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López Garai y la pauta del Athletic por el sustituto de Ernesto Valverde

Para López Garai, la salida del Txingurri va más allá de lo meramente deportivo: "Está claro que Ernesto es de los mejores entrenadores de la historia del Athletic. Para mí es un ejemplo en lo futbolístico y sobre todo en la tranquilidad que transmite y cómo lleva siempre todo". Eso sí, sin mojarse por los nombres que están sonando, el técnico de Barakaldo tiene clara una pauta en el club rojiblanco: "Ahora se abre un abanico de posibilidades de sucesor, con diferentes textiles. No sé hacia dónde irá el club, pero está claro que el Athletic siempre ha tenido entrenadores de prestigio".

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Al ser cuestionado por la posibilidad de regresar al Athletic algún día, López Garai reconoció que es uno de sus sueños: "Hombre, alguien que es de Bilbao, que es del Athletic, siempre sueña con algún día, primero jugar en el primer equipo y segundo entrenar algún día al Athletic. Pero bueno, mi camino ahora mismo está enfocado en otro lado y casi incluso en otro continente, y no me he parado a pensar en algo que no puedo controlar o qué puede suceder".