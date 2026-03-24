Fran Fuentes 24 MAR 2026 - 17:06h.

El todavía presidente desvela dificultades comunicativas con el técnico cada año cuando tocaba renovar

Mikel González persigue el fichaje de un prometedor central para el Athletic: objetivo veraniego

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Jon Uriarte ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia Ernesto Valverde, que se marchará a final de temporada. El presidente del Athletic Club, tras anunciar la fecha de las elecciones del club, ha explicado lo mucho que el 'Txingurri' ha aportado al club en estas cuatro temporadas, y afirma que siempre "antepone los intereses del club a los suyos propios". Eso sí, reconoce que ha sido una persona con la que han existido ciertas dificultades comunicativas con él, lo que les ha llevado a tener opciones paralelas preparadas por si no se daba su continuidad.

El mensaje hacia el entrenador: "Compartir unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a Ernesto Valvede. La semana pasada anunció que no iba a continuar. Su labor durante estos cuatro años ha sido fantástica. Hemos tocado al cielo. Ha sido una continuidad de las otras dos etapas que ha estado en el club. hemos llegado a finales de Copa, a Europa League, a Champions.. es uno de los entrenadores más exitosos, si no el que más, de la historia del club. Aparte de ser un grandísimo entrenador es una gran persona. Ha sido una maravilla trabajar con él codo con codo. Es una persona que representa los valores del Athletic y que pone siempre al club por encima de sus intereses personales. Un ejemplo de esto es su anuncio. Había fechas que podían ser más cómodas, pero poniendo el club por delante de los intereses personales decidimos que fuera la semana pasada. Ya conocéis a Ernesto, no le gustan mucho las palabras".

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La ayuda de Ernesto Valverde a Jon Uriarte: "Cuando entré no tenía ni idea de casi nada de fútbol, ahora tampoco voy de experto pero estar al lado de Ernesto nos ha ayudado un montón. Nos ha permitido volcarnos con otras áreas porque sabíamos que el primer equipo masculino estaba bien cubierto. la comunicación ha sido muy fluida. Ha sido esta comunicación la que nos ha llevado a acordar que este ciclo había terminado, y también buscar una fecha que fuera buena y tuviera el menor impacto negativo e incluso buscar uno positivo para anunciarlo. Esto sucedió en la primera temporada, en la segunda, en la tercera, porque Ernesto es una persona muy especial, pero no suele ser claro hasta que no está muy avanzada la temporada. Las dos partes nos conocemos muy bien y hemos buscado lo mejor para el Athletic".

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Se va una figura histórica del club: "Ernesto es un seguro para cualquier club en el que esté. Así lo veíamos cuando contamos con él hace ya casi cuatro años. El tiempo nos ha dado la razón. Ha confirmado que todo lo que pensábamos era cierto. La decisión de que no continúe, consensuada, ha sido muy complicada para las dos partes, cuando una figura así se va de cualquier institución, lógicamente te enfrentas ante un reto. Cómo va a pasar y cómo ocupar ese espacio vacío. Tenemos un reto delante de nosotros, sustituir un mito como Ernesto Valverde. Ahí suelo utilizar una palabra que aprendí en uno de mis primeros trabajos. Estaba un poco temeroso y me dijo mi jefe: 'Tranquilo, Jon, que los cementerios están llenos de gente indispensable'. Esto ha pasado toda la vida. Es algo a lo que hay que enfrentarse. Aunque sea un reto, creo que lo vamos a hacer bien. A la persona que elijamos, si soy yo presidente, confiamos en que hará un trabajo fantástico, y si hay otro presidente le desearemos la mejor de las suertes".

¿Firmará a un entrenador para la próxima temporada antes de dimitir?: "No sé lo que pasó en las elecciones pasadas, no estaba dentro del club. En esta situación es muy difícil desdoblar la figura de presidente y de entrenador. En el club hemos trabajado desde la temporada 1 en un sucesor de Ernesto Valverde porque era muy difícil la comunicación para saber si continuaba o no. Hemos trabajado en las alternativas B, C y D, un equipo en la dirección deportiva se encarga de ojear entrenadores. Se ha hecho en todas las temporadas, en esta también. Por eso digo que es muy difícil desligar al Uriarte candidato y presidente. Las decisiones que tome las tomaré como candidato. Habrá tiempo de habar de todas. Yo ahora estoy hablando como presidente sobre el proceso electoral, y cuando dimita y pasemos a la siguiente fase comenzaré a intervenir como candidato y ahí comenzará a responder a la figura del entrenador o de otras figuras que vayamos a contratar".

¿Van a buscar un perfil parecido a Ernesto Valverde?: "Si pudiéramos tener algo parecido a Ernesto, tanto en su desempeño como en su personalidad y en priorizar el Athletic respecto a su figura, encantado de tener algo así. Es algo que vamos a buscar. En lo relativo al estilo de juego y todo eso no me voy a meter, pero ya tendréis información".

¿Qué le parece que Valverde comunicara su decisión primero a Mikel González?: "Me parece perfecto. No tengo ningún ansia de ser el primero o titulitis, que llamamos en el club, o de tener un sistema jerarquizado. Tengo un equipo de trabajo. Dependiendo del área que sea, o de la tarea, el incidente o motivo que sea, lo componen unas personas u otras. Las personas con las que más trabajo son Mikel y Jon. Vimos que no era necesario, habría tenido sentido pero no vimos necesario que fuera a esa reunión. Nuestra comunicación es fluida y estamos coordinados en todo este tipo de situaciones".

¿Mejor un entrenador de la casa o de fuera?: "Siento ser un aguafiestas, pero todo lo relativo a las decisiones que vaya a tomar como candidato, respecto al equipo que me va a acompañar en la próxima etapa, en caso de que gane yo las elecciones, ya lo compartiré con vosotros. Esa respuesta no es clara. Cada perfil de entrenador tiene sus cosas buenas y malas".