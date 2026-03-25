Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 08:45h.

Mikel González persigue el fichaje de un prometedor central para el Athletic: objetivo veraniego

El presidente también denunció ante la Ertzaintza

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Jon Uriarte ha copado la actualidad del Athletic Club en los últimos días por un desagradable suceso. El presidente rojiblanco salió a rueda de prensa recientemente para denunciar públicamente las amenazas que está recibiendo por su cargo con cartas y mensajes intimidatorios. Hechos totalmente reprobables que también decidió condenar ante la Ertzaintza.

Sus compañeros de equipo y gente cercana a Uriarte salieron al paso para apoyar al presidente en estos difíciles momentos. Unai Simón lo hizo ante los medios durante su entrevista en El Partidazo de Cope tildando a los culpables de "borregos" y esperando que se le ponga solución cuanto antes para que ni él ni su familia vivan con el temor que genera una situación así.

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"En el 2026 estamos así y sinceramente en el 36 seguiremos así. Siempre va a existir en el fútbol un sector que yo lo catalogo como borregos. La borregada. Creen que el Athletic, que el fútbol, se vive de esa manera y que se tienen que hacer este tipo de actos como el del mural de Nico. Esas cosas están fuera de lugar, fuera del Athletic y del fútbol en general. Una vez lo dejas pasar, con dos te preocupas pero tantas veces es normal que se condene y denuncie. No es plato de buen gusto que salgas con miedo del portal de tu casa porque te puedan decir algo", prosiguió.

"El estar cada vez que puede llegar a ese punto merma. Al final es un sector mínimo del fútbol, de gente que cree que es aficionada del Athletic y no es verdad. No lo compro para nada. Son actos de borregos que no saben de qué va la película".

El adiós de Valverde

Sobre la marcha de Ernesto Valverde a final de temporada Unai Simón solo tiene palabras de elogio para quien lo considera el técncio con el que más ha aprendido. "Es imposible que no piensen que Ernesto es el mejor entrenador del Athletic en el último siglo, nos ha metido en Champions dos veces, nos ha hecho levantar un título. Con suerte hace 495 partidos hasta final de temporada. Todo lo que hemos aprendido de él, no he escuchado un jugador que haya hablado mal de ernesto. Ha sabido tocar la tecla en cada jugador, eso es difícil. Gestionar un vestuario de la manera que lo hace y tácticamente propone los partidos es con el que más he aprendido.