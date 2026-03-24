Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 20:05h.

Salah estalla contra Slot tras quedarse en el banquillo: "De repente, ya no tenemos ninguna relación"

Fin a una exitosa etapa

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Mohamed Salah anunció este martes que dejará el Liverpool al final de la presente temporada. El egipcio pondrá así punto y final a nueve temporadas en el club británico, con el que ha conseguido un gran puñado de éxitos. Uno de los mejores jugadores del mundo está en el mercado en la recta final de su exitosa carrera y dará mucho que hablar en el próximo mercado de fichajes.

A sus 33 años y en plenos rumores sobre una posible salida a Arabia Saudí, Salah ha puesto punto y final a su etapa en el Liverpool. Dirá adiós cuando acabe la temporada y este martes dejó constancia de ello en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

El egipcio se marcha emocionado y dando las gracias a todo el entorno del club por todos estos maravillosos años. Termina diciendo que el club y la ciudad siempre serán su hogar.

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Las palabras de Mohamed Salah

"Hola a todos. Por desgracia el día ha llegado. Dejáré el Liverpool al final de temporada. Quería empezar diciendo que jamás imaginaría lo que une este club, este equipo, esta ciudad, serán parte de mi vida. El Liverpool no es un club de fútbol, es una pasión, historia, espíritu. No se puede explicar con palabas.

Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes. Pienso en todo el mundo que ha sido parte de este club durante mi tiempo aquí. Y en los aficionados. No tengo palabras suficientes. Me apoyaron en el mejor momento de mi carrera. Algo que nunca olvidaré y que llevaré conmigo siempre. Irse no es fácil. Seré siempre uno de vosotros. Este club siempre será mi casa para mi y para mi familia. Con todos vosotros, nunca caminaré solo".

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