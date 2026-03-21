Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 10:29h.

Borja Iglesias, Fer López, Ilaix Moriba, Andrei Radu, Starfelt y Williot Swedberg, citados del primer equipo

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VigoEl Celta de Vigo verá como a partir del domingo, después de enfrentarse al Deportivo Alavés, seis de sus jugadores harán las maletas para sumarse a sus selecciones en el que es el último parón previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Borja Iglesias encabeza a los citados ya que España está clasificada para el mismo. Rumania, con Andrei Radu, y Suecia, con Carl Starfelt y Williot Swedberg, buscan en la repesca estar en la cita mundialista de este verano 2026.

Además Fer López, convocado por primera vez con la selección sub 21 tras regresar en calidad de cedido al Celta por parte de los Wolves, e Ilaix Moriba, que regresa a la selección de Guinea un año después, completan la lista de internacionales del Celta de Vigo en esta cita del mes de marzo.

Borja Iglesias, tras la cancelación de la Finalissima ante Argentina para dirimir quién es la mejor selección del mundo, jugará dos partidos amistosos ante Serbia y Egipto. Ilaix Moriba también disputará con Guinea dos encuentros contra Togo y Benín.

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Fer López sí disputará dos partidos oficiales, dos encuentros de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. Chipre, en Larnaca ,y Federación de Kosovo, en Alcalá de Henares, son los duelos que disputará el volante celeste estos días.

Los encuentros más importantes para los jugadores del Celta de Vigo son para Andrei Radu, Carl Starfelt y Williot Swedberg. Los tres futbolistas se juegan su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Rumanía se medirá a Turquía en semifinales mientras que Suecia lo hará con Ucrania.

En caso que Suecia sea capaz de eliminar a Ucrania se jugarían el pase al Mundial en la final contra el ganador del Polonia-Albania. Los rumanos lo harían ante el vencedor de la semifinal entre Eslovaquia y Federación de Kosovo.