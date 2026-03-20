Alberto Bravo 20 MAR 2026 - 10:41h.

El Celta llega tras vencer en la Europa League al Olympique de Lyon. El Alavés está al filo del descenso

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VigoEuropa y descenso en juego este domingo en el estadio de Balaídos. El Celta de Claudio Giráldez, tras eliminar este jueves al Olympique de Lyon en la Europa League, recibe al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, sustituto de Eduardo Coudet. El argentino no se medirá a su antiguo equipo tras abandonar Vitoria para fichar por River Plate. Sí lo harán Jonny Otto y Denis Suárez, dos jugadores formados en A Madroa, que regresan a Balaídos enfundados en la camiseta babazorra. Estas son las posibles alineaciones de Celta de Vigo y Deportivo Alavés en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez deberá gestionar el cansancio físico y emocional con el que llega el equipo tras jugar este jueves en Lyon. El Celta aterrizó en la madrugada del jueves al viernes en Peinador siendo recibido por muchos aficionados vigueses. Con solo dos entrenamientos, el primero de ellos de recuperación, deberán preparar el partido ante el Deportivo Alavés.

Borja Iglesias y Óscar Mingueza, que no jugaron en Lyon por sanción, son seguros. También Hugo Sotelo al ser el centrocampista menos desgastado del equipo. Además Matías Vecino salió del campo tocado en el talón de Aquiles. Ferrán Jutglá, Iago Aspas, Fer López, Williot Swedberg y Carl Starfelt no disputaron todo el partido por lo que tienen serias opciones de ser titulares.

Andrei Radu estará escoltado por Álvaro Núñez, Carl Starfelt y posiblemente Carlos Domínguez para dar descanso a Marcos Alonso. Hugo Sotelo y Fer López podrían repetir en mediocampo con Óscar Mingueza y Mihailo Ristic en los carriles. En ataque Iago Aspas, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà tienen serias opciones de ser de la partida.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo estará formada por Andrei Radu; Álvaro Núñez, Carl Starfelt, Carlos Domínguez; Óscar Mingueza, Fer López, Hugo Sotelo, Mihailo Ristic; Iago Aspas, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà.

Posible once titular del Deportivo Alavés

Quique Sánchez Flores cuenta con la práctica totalidad de su plantilla. Solo son baja Youssef Enríquez por acumulación de amarillas y Garcés por sanción tras haber falsificado su pasaporte. El técnico madrileño ha decidido volver a contar con Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet.

Antonio Sivera estará escoltado por una defensa de cinco hombres. Los centrales serán Tenaglia, Víctor Parada y Jon Pacheco. En los laterales estarán Ángel Pérez y Jonny Otto, el vigués regresa a Balaídos tras una larga carrera en Inglaterra y ahora Vitoria.

Antonio Blanco, Carles Aleñá y Robert Ibáñez serán la medular babazorra en Balaídos quedándose Denis Suárez en el banquillo. El de Salceda de Caselas ha perdido protagonismo en la segunda parte de la temporada tras un largo verano en el que Celta y Alavés, por petición de Claudio Giráldez y Coudet, pretendieron su fichaje con la carta de libertad procedente del Villarreal.

En ataque también habrá otro regreso a Balaídos, el de Lucas Boyé. El delantero argentino tuvo un paso efímero, y muy deficiente, por el Celta cedido por el Torino. Junto a él estará Toni Martínez. Lucas Boyé suma nueve goles en Liga esta temporada por cinco del gigante nacido en el Barrio del Progreso.

De esta manera el Deportivo Alavés podría formar con un once titular compuesto de Antonio Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Parada, Jon Pachecho, Jonny Otto; Antonio Blanco, Robert Ibáñez, Carles Aleñá; Lucas Boye y Toni Martínez.