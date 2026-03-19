Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 22:54h.

El VAR no revisó un durísimo pisotón de Tagliafico a Javi Rueda en el primer minuto del partido

Claudio Giráldez: "Es un día histórico, estoy feliz y totalmente identificado con el Celta"

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VigoEl Celta de Vigo está en los cuartos de final de la Europa League tras eliminar al Olýmpique de Lyon con una solvente victoria por 0-2. Un triunfo que un pésimo arbitraje pudo cambiar si el técnico y sus jugadores no hubiesen sabido sobreponerse a las decisiones del bosnio bosnio, Irfan Peljto, y sus asistentes en el VAR, el escocés Andrew Dallas y el suizo Fedayi San. Claudio Giráldez, ya en sala de prensa, reconoció que le parece imposible creer en el VAR.

A la pregunta de si es imposible creer en una herramienta como el VAR con su actual gestión fue contundente: "Coincido". Este jueves no quiso entrar a valorar un penalti absolutamente escandaloso en el primer minuto del partido de Tagliafico a Javi Rueda. En el partido de ida se saltó el protocolo para avisar de una amarilla a Borja Iglesias, algo que no pueden hacer, para expulsar al delantero santiagués.

El técnico celeste además tuvo que lidiar con un buen número de tarjetas amarillas absolutamente incomprensibles que le obligaron a ir modificando el equipo para evitar una expulsión que dejase al Celta con diez hombres. Sobre este asunto explicó que "Parece que en Europa es un fútbol en el que se deja jugar más y es más difícil amonestar, pero no es lo que hemos visto en esta eliminatoria".

Ironizó con lo sucedido en Balaídos con la expulsión del Panda: "Es mi trabajo aprender de los errores y la cagué en el partido de ida no quitando a Borja. Entendía que era más complicado en una eliminatoria quedarte con uno menos, pero hoy hemos visto que ha habido muchas tarjetas. En cada contacto había falta y prácticamente tarjeta".