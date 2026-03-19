Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 20:54h.

Los de Claudio Giráldez supieron sobreponerse a un arbitraje vergonzoso con goles de Rueda y Jutglà

El uno a uno del Celta ante el Lyon: sobresalientes y notables en una noche inolvidable

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha protagonizado una tarde de leyenda en Lyon. Los de Claudio Giráldez han vencido 0-2 al Olympique en su estadio. Lo hicieron con un arbitraje indigno para el fútbol. Lo lograron porque supieron sobreponerse al bosnio Irfan Peljto. No se desquiciaron a pesar del atraco al que estaban siendo sometidos. Fueron mejores. Fueron los únicos que jugaron al fútbol y son justos vencedores de la eliminatoria. Javi Rueda, inmenso en los dos partidos, abrió el marcador en la segunda mitad. Ferrán Jutglà lo sentenció en el descuento. El Friburgo espera al Celta en los cuartos de final de la Europa League.

Arrancaba el partido con un escándalo de proporciones absolutamente gigantescas. Tagliafico pisaba el tobillo de Javi Rueda en el área del Lyon a los 53 segundos del partido. Acción clarísima, nítida, tan evidente que Claudio Giráldez no daba crédito a lo que estaba sucediendo. El VAR, a diferencia de Balaídos donde entraba de maneral ilegal para llevarse por delante a Borja Iglesias, miraba para otro lado. Le birlada un penalti a los vigueses. Desvergüenza en el Groupama Stadium por parte del colegiado bosnio, Irfan Peljto, y sus asistentes en el VAR, el escocés Andrew Dallas y el suizo Fedayi San.

PUEDE INTERESARTE Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

Se tenía que contener el Celta ante el atropello sufrido. Cada acción, cada lance, era para arbitrada de forma sibilina para el cuadro francés. Los vigueses no podían acercarse a los jugadores locales. Los franceses podían arrollar sin consecuencias a los de Claudio Giráldez. Todo con la connivencia del bosnio. Javi Rueda seguía recibiendo palos sin ningún tipo de sentido. Hasta el punto que Niakhate casi lo parte en dos en una nueva entrada muy dura, a media altura de la pierna del malagueño. Irfan Peljto no tenía más remedio que expulsar al central, que no quería irse del campo.

Así discurrieron los primeros 20 minutos en los que el Celta intentaba llevar el peso del encuentro. Pablo Durán tenía la primera, ya en el 25', a pase de Fer López. Estrellaba la pelota en el cuerpo de Greiff. Tolisso no paraba. Teatro continuo para sacar a los vigueses del partido. Claudio Giráldez se desgañitaba en la banda gritándole a los suyos que no fuesen al contacto porque el colegiado no iba a pitarles una falta más. Seguía atacando el Celta. Carreira le ponía la pelota a Swedberg en el área. Le pegaba durísimo el sueco. Rasa y centrada. La sacaba Greiff.

Sacaba una más tras dos recortes de Fer López. El partido era para los celestes, que solo tenían que gestionar una amarilla sobre a Williot Swedberg para no quedarse con diez antes del descanso. Se jugaba solo en el campo lionés. Se llevaba una amarilla, absolutamente incomprensible, Carl Starfelt. Los dos suecos estaban amonestados en dos acciones sonrojantes. Tuvo más opciones el Celta de poder ir al descanso con ventaja pero Greiff fue el mejor de los franceses salvando a los suyos con una gran actuación.

Entraban al campo Joseph Aidoo y Hugo Álvarez. Se iban al banquillo los suecos con sus amarillas. Movimiento inteligente de Claudio Giráldez para evitar que el colegiado igualase el número de efectivos sobre el campo. Era Hugo Álvarez el que protagonizaba las primeras acciones de ataque del Celta. Bailaba a Kanga. Mata salvaba a su compañero con una acción providencial.

Nada del Lyon en ataque. Una falta que mandaba a las nubes Endrick tras una falta en la que Fer López se llevaba una rigurosa amarilla. El canterano se iba al banquillo con Pablo Durán. Entraban Iago Aspas y Ferrán Jutglà. Sergio Carreira volvía a poner el partido en el área local. Punterazo del vigués, que estaba cuajando un partido sobresaliente, que tapó Greiff.

Javi Rueda, gol y lágrimas de alegría

Era el aviso de lo que iba a suceder poco después. Hugo Álvarez ponía el balón en el área. Javi Rueda, el mejor de los celestes en toda la eliminatoria, hacía el ansiado gol. Se ponía por delante el Celta en el 61'. Premio merecido para el único equipo que estaba jugando al fútbol en el Groupama Stadium. Le tocaba a Paulo Fonseca mover sus piezas dando entrada a sus tres mejores jugadores, Moreira, Sulc y Fofana.

Pasado el minuto 70 pudo sentenciar el equipo de Claudio Giráldez. Pase estratosférico de Iago Aspas sobre Javi Rueda. No quiso ser egoísta el de Alozaina. Solo, aunque ligeramente escorado, apostó por dar un pase atrás. No llegaron Hugo Álvarez y Jutglà al balón para empujarlo al fondo de las mallas. Hubiesen dejado cerrado el pase a cuartos.

Sentencia en el descuento

No lo lamentó el Celta. Intentó el Lyon igualar la eliminatoria. Su único disparo, en el 86'. Un sencillo testarazo que tapó Andrei Radu. Los minutos parecían no pasar hasta que ya en el descuento Ferrán Jutglà hizo el definitivo 0-2 a pase de Javi Rodríguez. Con todo sentenciado llegó la expulsión de Tagliafico, casi de justicia divina porque tuvo que irse del campo en infinidad de ocasiones. El Celta de Vigo está en cuartos de final y se medirá al Friburgo, que goleó 5-1 al Genk.